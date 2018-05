Altro che trilogia per God of War | Cory Barlog ha grandi progetti per la serie

Calciomercato Juve - Altro che Zidane : nome a sorpresa per il 'dopo-Allegri' Video : Il futuro di Massimiliano Allegri non è ancora certo. Il tecnico bianconero, infatti, potrebbe decidere di lasciare la #Juventus al termine della stagione, anche in caso di scudetto. Allegri non ha mai nascosto il suo desiderio di allenare in Premier League, campionato che lo ha sempre stuzzicato. In casa Juventus si stanno gia' facendo vari nomi per quanto riguarda il possibile successore di Allegri che potrebbe anche decidere di allenare la ...

INCHIESTA ALITALIA/ Altro che risparmi - la compagnia costa più che con Etihad : Sono arrivati dei dati interessanti relativi ad ALITALIA. Elaborandoli e confrontandoli con il passato rivelano una realtà poco piacevole, spiega UGO ARRIGO(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 06:03:00 GMT)ALITALIA/ Ue e Lufthansa, un volo kamikaze per l'Italia, di G. GazzoliALITALIA/ Il grande enigma di un'azienda in crisi in un mercato in pieno boom, di U. Arrigo

ALBERTO MEZZETTI/ Matteo Gentili attacca : "Spende più in preservativi che in Altro" (Grande Fratello 2018) : Nella casa del Grande Fratello ALBERTO MEZZETTI è l'unico concorrente ad essersi avvicinato ad Aida Nizar. Il rapporto con la spagnola lo favorirà in vista dell'eliminazione di questa sera?(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 23:01:00 GMT)

NBA - Philadelphia verso la semifinale con Boston : 'Il pubblico del Garden - Altro che Miami…' : I Sixers si preparano alla sfida del TD Garden, riposati dopo i cinque giorni d'attesa seguiti al successo definitivo in gara-5 contro gli Heat. I ragazzi di coach Brett Brown sanno bene che l'...

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi/ Altro che crisi! La dichiarazione d'amore social della conduttrice : Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi in crisi? La conduttrice, a pochi giorni dall'inizio dello show "Vuoi scommettere?", smentisce e fa una dedica d'amore al suo compagno(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 16:23:00 GMT)

Nicchi - Altro che arbitri italiani fiore all'occhiello : TORINO - Obiettivo: fendere le polemiche da post partita per guardare al futuro. In maniera costruttiva e concreta. Ripartendo, cioè, dalla direzione di gara di Inter-Juventus giocata sabato sera non ...

Pd - Altro che opposizione : vogliono ancora governare e fare premier uno di questi due big : altro che 'all'opposizione'. Il Pd vuole continuare a governare e pure piazzare a Palazzo Chigi uno dei suoi big. Matteo Renzi , domenica sera da Fabio Fazio a Che tempo che fa , ha chiuso la porta in ...

“Mi ha tradito così”. Massimo Boldi sconvolto. L’attore racconta come ha scoperto che la sua compagna aveva un Altro. “È un amico : a momenti - mi veniva un infarto” : I panni sporchi andrebbero lavati in casa, ma soprattutto nessuno vorrebbe scoprire un tradimento dalle pagine di un giornale. Eppure ai personaggi della spettacolo capita spesso, ma al di là del clamore mediatico della cosa resta indubbiamente il dolore per un evento così doloroso che alla fine, vip o non vip, è uguale per tutti. Ne sa qualcosa Massimo Boldi che venerdì scorso ha visto su Dagospia le foto della compagna Loredana De Nardis ...

Si è dimesso un Altro membro dell’Accademia svedese - che assegna il Nobel per la Letteratura : La scrittrice svedese Sara Stridsberg – uno dei membri dell’Accademia svedese, l’ente che assegna il premio Nobel per la Letteratura – ha fatto sapere venerdì che ha intenzione di dimettersi. Le dimissioni di Stridsberg sono legate allo scandalo delle molestie sessuali The post Si è dimesso un altro membro dell’Accademia svedese, che assegna il Nobel per la Letteratura appeared first on Il Post.

Ceccarini 26 aprile 1998 – Orsato 28 Aprile 2018 : Venti anni dopo lo scandalo si ripete - Altro che “Calciopoli” : Calciopoli sembra una barzelletta a confronto: esattamente 20 anni fa, il 26 Aprile 1998, si consumava uno degli scandali più grandi della storia del calcio italiano. Protagonista l’arbitro Ceccarini che in un Juventus-Inter decisivo per lo scudetto, fischiava a senso unico in favore dei bianconeri di fatto regalandogli la partita e il titolo. Adesso, 28 Aprile 2018, la Juve lo scudetto se lo sta giocando con il Napoli ma – ironia ...

“Ermal Meta non sarà in studio”. Amici - ecco il perché dell’assenza del cantante al Serale. Al suo posto Maria De Filippi ha già trovato un Altro supernome. I dettagli della vicenda che ha allarmato i fan del programma : Sabato 28 aprile, nella quarta puntata di Amici 2018 Serale, Ermal Meta è assente. Il cantautore, arruolato da Maria De Filippi tra i giudici della Commissione Esterna, stasera non presenzia in studio. Il motivo? Dalle ore 21.00 circa di questa sera l’interprete di canzoni come “A parte te”, “Vietato morire” e “Piccola anima” è impegnato in un concerto. Quando su Canale5 ha inizio il nuovo appuntamento con Amici, più o meno negli stessi ...

Scherma - Coppa del Mondo Tauber 2018 : Chiara Cini ed Elisa Vardaro si fermano ai piedi del podio. Altro successo per la russa Inna Deriglazova : L’Italia non sale sul podio nella gara individuale di Tauber (Germania) per la Coppa del Mondo di fioretto femminile. Le due migliori azzurre sono state Chiara Cini ed Elisa Vardaro, eliminate ai quarti. Il successo finale va ancora una volta alla russa Inna Deriglazova che batte di una stoccata l’esperta sudcoreana Jeon Hee Sook (13-12) e sale così a quota quattro vittorie stagionali. Sul terzo gradino del podio troviamo invece due giovani ...

Scherma - Coppa del Mondo Tauber 2018 : Chiara Cini ed Elisa Vardaro si fermano ai piedi del podio. Altro successo per la russa Inna Deriglazova : L’Italia non sale sul podio nella gara individuale di Tauber (Germania) per la Coppa del Mondo di fioretto femminile. Le due migliori azzurre sono state Chiara Cini ed Elisa Vardaro, eliminate ai quarti. Il successo finale va ancora una volta alla russa Inna Deriglazova che batte di una stoccata l’esperta sudcoreana Jeon Hee Sook (13-12) e sale così a quota quattro vittorie stagionali. Sul terzo gradino del podio troviamo invece due giovani ...

Hewitt - Altro che ritiro! Giocherà il doppio a Estoril : ... il vecchio leone di Adelaide ha annunciato l'ennesimo come back , previsto per la prossima settimana sulla terra di Estoril, luogo mai visitato in carriera dall'ex numero uno del mondo: ricevuta una ...