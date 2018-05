alpinsti italiani morti svizzera

agi

(Di martedì 1 maggio 2018) Una escursione che non si doveva fare. No, un percorso conosciuto con alla testa del gruppo persone esperte e coscenziose. Ci vorrà tempo prima che si capiscano le ragioni per cui quella che doveva essere una passeggiata - per quanto impegnativa - sulle ciaspole si è trasformata prima in un incubo, poi in una tragedia. Sono sei isulla Pigna d’Arolla, sulle Alpi svizzere. Cinque vittime sono italiane: è il Corriere a fare i loro nomi: Mario Castiglioni, 59 anni, comasco ma residente in, guida alpina; Kalina Damyanova, 52 anni, moglie di Castiglioni, nata e cresciuta in Bulgaria, e ora titolare col marito dell’agenzia Mlg Mountain a Chiasso; Elisabetta Paolucci, 44 anni, insegnante di scuola superiore ed esperta alpinista; Marcello Alberti, 53 anni, commercialista; Gabriella Bernardi ...