Alpinisti morti sulle Alpi | l' ultimo messaggio della prof | ' Parto per la mia grande

Intrappolati sulle Alpi svizzere a 3.100 metri<br>Morti 4 Alpinisti italiani : Sono tutti e quattro italiani gli sciAlpinisti morti nella tempesta sulle Alpi svizzere tra la Pigne d'Arolla e il Mont Collon. La zona della Pigna d'Arolla, a oltre 3.000 metri d'altezza, lungo il percorso della Haute Route Chamonix-Zermatt, un itinerario sciAlpinistico molto frequentato che collega appunto Chamonix, ai piedi del Monte Bianco, con Zermatt, sotto il Monte Cervino. Intrappolati a 3100 metri d’altezza gli Alpinisti italiani ...

In trappola a 3mila metri : 4 Alpinisti italiani morti assiderati : Sono tutte italiane le quattro vittime della tragedia consumatasi ieri sulle Alpi svizzere tra la Pigne d'Arolla e il Mont Collon mentre si trovavano sulla Haute Route Chamonix-Zermatt. Oltre alla guida alpina Marco Castiglioni di 59 anni, comasco ma residente in Svizzera resa nota nella tarda serata di ieri, le altre tre vittime sono tutte bolzanine, molto conosciute negli ambienti del Cai. Si tratta di Elisabetta Paolucci di 44 anni, Marcello ...

