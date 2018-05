Alpinisti morti sulle Alpi | l' ultimo messaggio della prof | ' Parto per la mia grande

Svizzera - tragedia su Alpi : morti 5 Alpinisti italiani/ Superstite “non sono riuscito a salvare i miei amici” : tragedia in Svizzera : 5 Alpi nisti sono morti congelati a 3mila metri e altri 6 sono gravissimi. Una tempesta di gelo ha impedito di raggiungere il rifugio: sono tutte vittime italiane(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 11:50:00 GMT)

"È la mia grande avventura. Speriamo reggano le gambe". L'ultimo sms di una dei 5 Alpinisti italiani morti in Svizzera : Sono 5, tutti italiani, gli alpinisti morti nella zona della Pigna d'Arolla, sulle Alpi svizzere. Uno dei feriti gravi è deceduto in ospedale nelle ultime ore. Oltre alla guida alpina Mario Castiglioni di 59 anni, comasco ma residente in Svizzera, gli altri quattro alpinisti morti per assideramento sono bolzanini, molto conosciuti negli ambienti del Cai, e amici da tempo. Tra questi Elisabetta Paolucci di 44 anni, insegnante di scuola ...