Alpi svizzere | tutte italiane le cinque vittime

Spedizione finita in tragedia sulle Alpi svizzere - superstite : “Sono sopravvissuto grazie all’esperienza” : Tommaso Piccioli è stato uno dei partecipanti alla Spedizione sulle Alpi svizzere finita in tragedia, nella quale sono morti 5 italiani. All’ANSA, che lo ha contattato al telefono, ha assicurato: “Sto bene. Mi hanno appena dimesso dall’ospedale“. “Mi ha detto ‘sto bene’. Sono all’ospedale. E’ successa una cosa gravissima e sono sopravvissuto grazie alla mia esperienza,” ha raccontato il ...

Tragedia sulle Alpi svizzere : morti 5 alpinisti - almeno 4 italiani : Aggiornamento 9.05 - Il bilancio della Tragedia in alta quota sulle Alpi svizzere, nella zona della Pigna d'Arolla, sale a 5 morti. La gendarmeria cantonale del Vallese all'agenzia Ansa ha spiegato che uno dei cinque Alpinisti soccorsi e ricoverati in gravi condizioni è deceduto in ospedale nelle scorse ore. Gli altri quattro Alpinisti morti erano tutti italiani, una guida Alpina residente da tempo in Svizzera e quattro bolzanini. almeno tre ...

Tempesta di neve sulle Alpi svizzere : cinque vittime - quattro italiane | Foto : Ci sono quattro italiani tra gli sciAlpinisti morti sorpresi dal maltempo durante un'escursione tra la Pigne d'Arolla e il Mont Collon. Quattordici le persone bloccate all'addiaccio: quattro sono morte, tre sono gravi. Le vittime sono un comasco residente in Svizzera e tre bolzanini.

Tragedia sulle Alpi svizzere - i quattro morti sono italiani : Oltre alla guida Alpina Marco Castiglioni non ce l'hanno fatta tre soci del Cai di Bolzano: Marcello Alberti di 53 anni, sua moglie Gabriella Bernardi, 52, e Elisabetta Paolucci di 44 Alpi svizzere, ...

Alpi svizzere - italiane le 4 vittime : 8.05 Le quattro vittime della tragedia consumatasi ieri sulle Alpi svizzere, tra la Pigne d'Arolla e il Mont Collon,mentre si trovavano sulla Haute route Chamonix-Zermatt, sono tutte italiane. Oltre alla guida Alpina, Marco Castiglioni, 59 anni di Como residente in Svizzera, le altre tre persone decedute sono tutte di Bolzano, molto conosciute negli ambienti del Cai. Si tratta di Elisabetta Paolucci,44 anni, e dei coniugi Marcello Alberti e ...

