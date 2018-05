Allerta meteo Lazio | codice giallo da domani per 12-18 ore

Allerta meteo Puglia : da domani venti forti e mareggiate : Il prefetto di Bari, Marilisa Magno, con un comunicato rende noto che la Protezione civile regionale ha diramato un’Allerta meteo per condizioni avverse in Puglia dalla tarda mattinata di domani, 2 maggio e per le successive 24-36 ore. Si prevedono venti forti o di burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, sud-orientali. Mareggiate lungo le coste esposte. L'articolo Allerta meteo Puglia: da domani venti forti e mareggiate sembra ...

Allerta meteo della Protezione Civile : tornano freddo e maltempo - precipitazioni intense sulle Isole e venti al Sud [MAPPE e DATI] : Allerta meteo – Una intensa perturbazione di origine atlantica, già attiva sulla Sardegna, determinerà l’estensione delle precipitazioni al resto del territorio italiano, specialmente sulla Sicilia e sulla Calabria. La fase di maltempo sarà caratterizzata anche da forti venti e da un calo delle temperature. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Allerta meteo Sicilia : venti e burrasche da stasera : La Protezione civile regionale ha diramato un’Allerta meteo gialla per condizioni avverse da stasera e per le prossime 24/36 ore in Sicilia. Si prevedono venti forti o di burrasca, dai quadranti orientali. Mareggiate lungo le coste. Da domani precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti ...

Allerta meteo Sardegna : codice arancione fino alla mezzanotte di domani : L’avviso di Allerta meteo “arancione” è stato prorogato fino alla mezzanotte di domani, mercoledì 2 maggio. Il fronte del maltempo, che aveva portato la Protezione civile a diramare un primo avviso di condizioni di criticità moderata a partire dalle 9 di oggi, si è allargato a tutta la Sardegna, dove piove intensamente da questa mattina. In particolare, le zone più a rischio sono Iglesiente, Campidano, ...

Sardegna Estesa Allerta meteo Arancione – 2 Maggio 2018 : Il centro funzionale regionale Sardegna, ha emesso un avviso di criticità moderato valido dalle ore 14:00 di martedì 01/05/2018 e sino alle ore 23:59 di mercoledì 02/05/2018. La criticità riguarda il rischio IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO e IDRAULICO sulle zone di Allerta: Iglesiente, Campidano, Montevecchio-Pischilappiu, Flumendosa-Flumineddu, Tirso, Gallura, Logudoro Si possono verificare: Danni diffusi e allagamenti a singoli edifici […]

Toscana Allerta meteo 1-2 Maggio 2018 : Il Centro Funzionale Regionale Toscana ha emesso un avviso di criticità per: Rischio Idrogeologico PIOGGIA: dal pomeriggio di oggi, martedì, e fino alla mattina di domani, mercoledì, piogge su gran parte della regione generalmente di debole o al più di moderata intensità. In serata e nella notte possibilità di precipitazioni più intense sulla costa e zone […]

Inizio maggio funestato dal maltempo : Allerta meteo per forti piogge : Per le giornate del 1° e 2 maggio sono previste precipitazioni diffuse che interesseranno l'intera Sardegna. Nella mattina del primo maggio i fenomeni saranno inizialmente deboli; a partire dall'...

Allerta meteo Lazio : codice giallo per temporali da domani 1 maggio : ”Il Centro Funzionale Regionale ha emesso oggi un bollettino di criticità idrogeologica e idraulica che riporta una valutazione di criticità codice giallo per rischio idrogeologico per temporali a seguito di precipitazioni previste sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulle seguenti zone di Allerta del Lazio: dal primo mattino di domani, martedì 1 maggio e per le successive 12-18 ore su Bacini Costieri Nord e Bacino Medio ...

Sardegna Allerta meteo Arancione – 01 Maggio 2018 : Il centro funzionale regionale Sardegna, ha emesso un avviso di criticità valido dalle ore 9:00 di martedì 01/05/2018 e sino alle ore 23:59 di martedì 01/05/2018. La criticità riguarda il rischio IDROGEOLOGICO LOCALIZZATO e IDRAULICO sulle zone di Allerta: Iglesiente, Campidano, Montevecchio-Pischilappiu, Tirso, Logudoro. Si possono verificare: Danni diffusi e allagamenti a singoli edifici o piccoli […]

Allerta meteo - brusco peggioramento dal Primo Maggio : avviso della protezione civile - criticità arancione in Sardegna : Allerta Meteo – Una profonda saccatura di origine atlantica raggiungerà nella giornata di domani il Mediterraneo centrale, apportando un flusso di correnti sud-occidentali, umide e instabili, sulle regioni italiane. In questa prima fase la perturbazione determinerà condizioni di maltempo più spiccate sulla Sardegna, che sarà ripetutamente sferzata da precipitazioni diffuse e intense, mentre fenomeni meno forti inizieranno a interessare le ...

Allerta maltempo : grandinata record a Torino/ Video - previsioni meteo Primo Maggio : temporali sul Piemonte : Allerta maltempo: grandinata record a Torino e una frana. Le previsioni meteo in vista del Primo Maggio non annunciano nulla di buono: temporali in arrivo in Piemonte.