Allerta Huawei P8 Lite 2017 per possibili problemi WiFi | una soluzione alternativa

optimaitalia

: Allerta #HuaweiP8Lite2017 per possibili problemi WiFi: una soluzione alternativa - OptiMagazine : Allerta #HuaweiP8Lite2017 per possibili problemi WiFi: una soluzione alternativa -

(Di martedì 1 maggio 2018) Da circa quattro mesi a questa parte si susseguono le segnalazioni da parte di tantissimi possessori di unP8che hanno riscontratocon la connessione. Tra scarso segnale e collegamento non stabile, navigare sotto la copertura di un router è diventata un’impresa davvero ardua per un device che in quasi un anno e mezzo di vita ha fatto registrare volumi di vendite estremamente significativi. Malfunzionamento hardware o software? Il dilemma non è stato ancora risolto.Di sicuro per alcuni device che in passato hanno sofferto del medesimo bug sono poi giunti upgrade che hanno rimesso le cose al loro posto, ma fino a questo momento così non è stato perP8. Nemmeno le ultime patch sfornate per lo smartphone Android, menzionate tempestivamente anche sulle nostre pagine con relativi approfondimenti, sembrano in grado di archiviare una volta ...