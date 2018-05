Allegri | Higuain-Dybala | testa e panchina | le 4 mosse della Juve regina

Juve - Allegri : "Orsato molto bene. Dybala-Higuain al Mondiale" : Prima sopra, poi sotto un treno e infine di nuovo a un passo dallo scudetto. La folle notte che ridesta il popolo Juventino dopo gli amarissimi k.o. contro Real e Napoli vede un grande protagonista, ...

Allegri carica Higuain : “domani sarà decisivo” : “E’ in un’ottima condizione e domani io credo che sarà decisivo per la partita”. L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri carica Gonzalo Higuain alla vigilia del match scudetto con il Napoli, ex squadra del Pipita, che non segna da un po’. “Non è neanche la prima striscia lunga senza gol, ne ha già avute. Higuain fa questi alti e bassi, non è una novità”, aggiunge Allegri in conferenza ...

Juventus - Allegri : 'Higuain sarà decisivo contro il Napoli' : ROMA - Alla vigilia del match scudetto contro il Napoli Massimiliano Allegri predica grande serenità. Non è mai capitato ai bianconeri negli ultimi anni di giocare una gara spartiacque così avanti ...

Juventus - Allegri/ "Pjanic ci sarà - Higuain forse. Crotone gara più decisiva di quella col Napoli" : Juventus, Allegri: il tecnico bianconero sottolinea come la gara contro il Crotone sia ancora più importante di quella con il Napoli. Le ultime su Miralem Pjanic e Gonzalo Higuain.(Pubblicato il Tue, 17 Apr 2018 16:24:00 GMT)

Allegri : “Higuain diffidato? Non mi interessa - se sta bene gioca” : “Della diffida non mi frega niente. Higuain, se sta bene, domani gioca, perché la partita da vincere è domani, non è quella col Napoli”. Così l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri alla vigilia della partita con il Crotone, che anticipa di 4 giorni la super sfida con il Napoli. In caso di ammonizione con i calabresi Gonzalo Higuain salterebbe il big match dell’Allianz Stadium. “La sfida con il Napoli ci ...

Juventus - Allegri : 'Higuain diffidato? Gioca! Buffon e Chiellini a riposo. Napoli? Più decisiva col Crotone' : Pochi giorni per metabolizzare il successo sulla Sampdoria, che la Juventus torna subito in campo insieme a tutta la Serie A per l'ultimo turno infrasettimanale. Sulla strada dei bianconeri c'è il ...

Juventus - Allegri : 'Higuain gioca se sta bene - anche se è diffidato' : TORINO - 'Tra le due partite che dovremo affrontare credo che quella più importante e più decisiva sia quella di a Crotone: arrivare con 6 punti di vantaggio allo scontro diretto con il Napoli sarebbe ...

Crotone-Juventus - Allegri : “Gioca Higuain. Su Benatia decide la società. Vice Pjanic? Giocherà…” : Crotone-Juventus, Allegri- Massimiliano Allegri ha commentato la vigilia della sfida contro il Crotone annunciando importanti novità e commentando anche il caso Benatia-Crozza. SULLA POLEMICA Benatia-CROZZA Allegri ha evidenziato: “Su Benatia decide la società, per me può giocare perché Chiellini dovrebbe avere un turno di riposo. Noi dobbiamo stare zitti e tenere il profilo basso per centrare […] L'articolo Crotone-Juventus, ...

Benevento-Juventus - Allegri : “Dobbiamo vincere assolutamente. Higuain e Chiellini? Forse riposeranno. Sulla Champions dico che…” : Benevento-Juventus, Allegri-Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di campionato tra Benevento e Juventus. Il tecnico ha sottolineato l’importanza del match di domani e ha evidenziato il percorso bianconero in Europa. “DOBBIAMO vincere ASSOLUTAMENTE…” Allegri ha così commentato: “È una partita di campionato da non sbagliare, dobbiamo vincere assolutamente. Il Benevento ...

Juventus-Atalanta 2-0 : Higuain e Dybala lanciano Massimiliano Allegri verso lo scudetto : Dopo aver messo la freccia nel weekend con il sorpasso ai danni del Napoli, la Juventus tenta la prima fuga stagionale. Nel recupero della partita rinviata per neve il 25 febbraio scorso i bianconeri ...

Juventus-Atalanta - Allegri LIVE : 'Ballottaggio Higuain-Mandzukic' : Completare a dovere l'operazione sorpasso e portare il vantaggio sul Napoli a quattro punti: la sfida con l'Atalanta è una ghiotta opportunità di dare un piccolo strappo al campionato, per la Juventus.

Juve - Allegri : "Rigore a Dybala ma Higuain si è fatto perdonare" : L'ASTICELLA - "Bisogna fare i complimenti ai ragazzi per quello che stanno facendo, anche se ancora non abbiamo vinto nulla - dice poi Allegri a Premium Sport -. Siamo riusciti a passare il turno di ...

Juventus - Allegri : 'Dybala rigorista. Higuain si è rifatto con l'assist' : TORINO - 'Bisogna fare i complimenti ai ragazzi per quello che stanno facendo, anche se ancora non abbiamo vinto nulla. Siamo riusciti a passare il turno di Champions con una grande prestazione e oggi ...

Juve : Higuain sbaglia il rigore - Allegri si infuria : Secondo Premium Sport , peraltro, Max Allegri ha reagito con rabbia al penalty fallito da Gonzalo Higuain contro l'Udinese. Il tecnico della Juventus avrebbe indicato Paulo Dybala come rigorista, ma il Pipita ha ...