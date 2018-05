Alle isole Incoronate scoppia la guerra degli ormeggi abusivi

Allerta meteo della Protezione Civile : tornano freddo e maltempo - precipitazioni intense sulle Isole e venti al Sud [MAPPE e DATI] : Allerta meteo – Una intensa perturbazione di origine atlantica, già attiva sulla Sardegna, determinerà l’estensione delle precipitazioni al resto del territorio italiano, specialmente sulla Sicilia e sulla Calabria. La fase di maltempo sarà caratterizzata anche da forti venti e da un calo delle temperature. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

1° Maggio Alle isole Egadi. Spettacoli musicali e degustazioni : E' tutto pronto alle Isole Egadi per rinnovare la tradizione del 1° Maggio in Musica che da sempre contraddistingue la Festa del lavoro e dei lavoratori il cui slogan di quest'anno è "Sicurezza: il ...

Stop alla plastica Alle isole Tremiti : da maggio ammessi solo contenitori biodegradabili : Da una ricerca è emerso che nelle acque delle Isole Tremiti c’è una concentrazione di microplastiche fra le più alte d’Italia. Per questo il sindaco ha deciso di firmare un'ordinanza per vietare dal primo maggio tutte le stoviglie in plastica. Al loro posto potranno essere usati contenitori biodegradabili.Continua a leggere

Ambiente : vietate le stoviglie di plastica Alle isole Tremiti : Il sindaco delle Isole Tremiti ha firmato un’ordinanza con la quale, dal prossimo primo maggio, si vieta l’utilizzo delle stoviglie in plastica: potranno essere usati solo contenitori biodegradabili, pena la multa (una sanzione che va dai 50 ai 500 euro). “Sulle bottiglie, essendo un’isola, è ancora complesso da orchestrare questo elemento: ma magari ci arriveremo. Stiamo vedendo il nostro mare ucciso giorno dopo giorno ...

La campagna di riforestazione “Seeds of Love” germoglia Alle isole Vergini Britanniche : È proprio il caso di dirlo, a volte non tutto il male viene per nuocere e può far fiorire nuove opportunità! Le dimostrazioni d’affetto che le BVI hanno ricevuto dopo il passaggio degli uragani Irma e Maria hanno infatti ispirato la campagna di riforestazione “Seeds of Love” promossa dal The British Virgin Islands Tourist Board (BVITB). L’iniziativa si pone l’obiettivo di ripristinare la vegetazione autoctona andata distrutta dal passaggio degli ...

Invalsi - il test si fa su pc : ma dal Centro Italia terremotato Alle isole mancano computer e connessione : Si fa presto a dire Invalsi computer based, ma quando si parla di scuole che si trovano sulle isole tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare nel vero senso della parola. Ma non solo. Ad avere serie difficoltà di fronte alla prova online da quest’anno prevista per tutti gli studenti di terza media sono anche le realtà più piccole, quegli istituti che si trovano sulla cima dei nostri Appennini o che hanno subito i danni dagli eventi sismici ...

Roma - ritorna l'allarme terrorismo Massima Allerta nelle isole pedonali : Prima ancora che il terrore si impadronisse di Muenster e di mezza Europa ancora una volta, a Roma l'allarme terrorismo era già scattato in due occasioni: la prima all'aeroporto di Ciampino, la ...

Stazione spaziale cinese Tiangong disintegrata sul Pacifico Alle 2.15. Caduta fra Isole Cook e Tahiti Mappa : Tiangong 1 si è disintegrata alle 2.15 italiane nell'impatto con l'atmosfera sul Pacifico meridionale, riporta l'agenzia cinese di stato Xinhuasi confermando anche la notizia del...

Tiangong - la stazione spaziale cinese disintegrata Alle 2.15 sul Pacifico. Caduta fra le Isole Cook e Tahiti. Italia "salva" : Tiangong 1 si è disintegrata alle 2.15 Italiane nell'impatto con l'atmosfera sul Pacifico meridionale, riporta l'agenzia cinese di stato Xinhuasi confermando anche la notizia del...

Stazione spaziale cinese Tiangong disintegrata sul Pacifico Alle 2.15 - la conferma di Pechino e degli Usa. Caduta fra Isole Cook e Tahiti Mappa : Tiangong 1 si è disintegrata alle 2.15 italiane nell'impatto con l'atmosfera sul Pacifico meridionale, riporta l'agenzia cinese di stato Xinhuasi confermando anche la notizia del...

Earth Hour - l’Ora della Terra : partita dAlle isole Fiji l’ola di buio del WWF - stasera Paolo Nespoli “spegne” il Colosseo : È partita dalle Isole Fiji la grande ola di buio di Earth Hour. Oggi alle 20:30 ora locale, gli skylines di tutto il mondo spegneranno le luci per un’ora e milioni di persone celebreranno l’Earth Hour, evento mondiale del WWF che quest’anno vuole puntare sulla consapevolezza per un’azione in difesa della natura e dell’ambiente, messi a dura prova dal surriscaldamento globale. Dalla Torre Eiffel alla Sydney Opera House, dallo stadio ...

Molise e Campania - Allerta meteo : stop collegamenti veloci con isole : E' allerta gialla per criticità idrogeologiche in Molise e Campania, dove il tempo sta velocemente peggiorando. Intense precipitazioni colpiranno in particolare il Molise centrale, mentre in Campania ...

Terremoto oggi/ INGV ultime scosse : Sicilia - sisma M 2.3 Alle isole Eolie (15 marzo 2018 - ore 11.30) : Terremoto oggi, ultime scosse: dati INGV in tempo reale, 15 marzo 2018. Sicilia, sisma di magnitudo 2.3 alle Isole Eolie. Gli aggiornamenti sull'attività sismica(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 11:30:00 GMT)

Terremoto Alle isole Eolie - epicentro al largo di Alicudi : Una scossa di Terremoto è stata avvertita alle Eolie , in particolare nelle isole occidentali, alle 13.59. L'Istituto nazionale di vulcanologia ha stimato la magnitudo in 3.1 a profondità di 7 ...