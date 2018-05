ALFA ROMEO MITO ESCE DI PRODUZIONE Nello stabilimento della Stelvio nascerà l' erede

ALFA ROMEO Stelvio - passione senza orpelli : la prova su strada : ROMA - Scendendo dall'abitacolo della Stelvio Super con motore 2.2 Turbo Diesel da 180 cavalli si prova un senso di appetito . Nel senso equino del termine. Perché uno sport utility con l'handling della Stelvio merita una potenza maggiore per esprimersi al meglio ed esaltare la 'meccanica delle emozioni' Alfa Romeo. Ciò non significa sminuire l'elastico e vigoroso 4 ...

F1 - GP Azerbaijan 2018 : l’ALFA ROMEO Sauber non è più l’ultima forza del Circus. Ma serve di più da Charles Leclerc : Una delle novità di inizio stagione era certamente il ritorno in F1 del marchio Alfa Romeo, che ha deciso di legare il suo nome a quello della Sauber. Non certo un team di primo livello, e forse nemmeno di secondo, ma tanto è bastato per far tornare a sognare gli amanti del Biscione. Non si è trattato, però, solamente di una mera azione di marketing. L’impegno della casa italiana è attivo, in primis nella motorizzazione, per quanto questa ...

ALFA ROMEO Giulia spopola anche ai Driver Power Awards 2018 - Motori e Auto - : Alfa Romeo Giulia ottiene nuovi riconoscimenti dal mondo dei Motori, la berlina del Biscione spopola ai Driver Power Awards 2018 Alfa Romeo Giulia inoltre è anche arrivata terza nella classifica ...

ALFA ROMEO 4C Competizione e Italia - stile e velocità : Per ridare slancio al modello sportivo di casa, la 4C, in Alfa Romeo hanno pensato di lanciare due nuove serie speciali da affiancare alla produzione di serie. Due nuove versioni sia coupé che Spider nelle diverse declinazioni. Si tratta di un pacchetto specifico che va a differenziare non le mere prestazioni, ma lo stile e le dotazioni della vettura sportiva di Arese. L’ Alfa Romeo 4C prende la denominazione ...

ALFA ROMEO e Jeep svettano nel mercato europeo in frenata a marzo : Il terzo mese del 2018 si presenta con un netto calo delle immatricolazioni di automobili in Europa. A marzo, infatti, il mercato auto si è contratto del -5,2%. Una flessione netta che ha portato a pochi segni positivi in circolazione. Tra i migliori incrementi rispetto a marzo 2017 si registra quello di Lexus del 5% e quello di Honda del 9%, ma questi due brand giapponesi si muovono su numeri esigui e qualche decina di automobili consegnate in ...

MotorLegend Festival : FCA Heritage porterà la preziosa ALFA ROMEO Tipo 33/2 Daytona : Alfa Romeo Tipo 33/2 Daytona , 1968, Alfa Romeo Tipo 332 Daytona , 1, Dopo l'esperienza maturata con le Giulia TZ e TZ2, in Alfa Romeo rinasce il desiderio di tornare alle corse per vetture Sport che ...

Il cioccolato di Modica protagonista al Raduno ALFA Romeo : Anche il cioccolato di Modica ha partecipato al 36° Raduno Alfa Romeo tenutosi oggi 15 aprile nella città della Contea. Barretta dedicata all'evento.

«A chi ci mette le mani» - ALFA ROMEO celebra Stelvio e il saper fare italiano : Venezia ha ospitato il quarto e ultimo appuntamento di «A chi ci mette le mani», il progetto attraverso il quale Alfa Romeo ha voluto celebrare l’eccellenza del «saper fare italiano». Protagonista del progetto è il primo SUV della storia del marchio nonché il più veloce al mondo della sua categoria: Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio. «Alfa Romeo è un brand 100% made in Italy. Questo significa che ne sono esaltate le doti di qualità costruttiva ed ...

Marcus Ericsson - F1 GP Cina 2018 : “Mentalità cambiata grazie ad ALFA Romeo. Ci crediamo di nuovo - possiamo migliorare!” : Marcus Ericsson arriva al GP di Cina gongolando, dopo essere tornato a punti in Bahrein. Lo svedese non ha nascosto la sua gioia in conferenza stampa. “È stato un grande weekend per noi. È stato bellissimo arrivare a punti, una grande gioia per tutti nel team“. “Siamo reduci da due anni complicati in cui siamo stati a fondo griglia“, ha proseguito Ericsson. “Quest’anno invece è entrata Alfa Romeo come sponsor ...

ALFA ROMEO protagonista a Modica : Il 14 e 15 aprile Modica ospita una due giorni dedicata all'Alfa Romeo. Il 14 la conferenza "L'Alfa Romeo e la Sicilia" in memoria di Gigi Olivari.

ALFA ROMEO conquista 3 premi all'edizione 2018 del Concorso d'Eleganza di Kyoto : Se ciò non bastasse, il Biscione ha conquistato altre 2 premi grazie alle due auto d'epoca Alfa Romeo 6C 2500 Sport Berlinetta Touring del 1939 per il titolo Touring Early Italian e Alfa Romeo 1900 ...

ALFA ROMEO trionfa in Giappone con una delle sue auto che hanno fatto la storia - Motori e Auto - : La 6C 2500 Super Sport Villa d'Este che ha trionfato è uno dei 36 modelli realizzati dalla Carrozzeria Touring di Milano tra il 1949 e il 1952. Alfa Romeo 6C 2500 Super Sport Villa D'Este trionfa in ...

ALFA ROMEO conquista il Giappone con le sue vetture storiche : Si è da poco concluso in Giappone il “Concorso d’eleganza Kyoto 2018” in cui , dal 29 marzo al 3 aprile, hanno sfilato alcune emblematiche auto d’epoca provenienti da tre continenti. Ospitato presso il...

ALFA ROMEO brilla al 'Concorso d eleganza Kyoto 2018'" : Un successo a cui si aggiunge quello di altri due modelli storici Alfa Romeo ottenuto nelle rispettive classi, ovvero la 6C 2500 Sport Berlinetta Touring, ex Principe Caetani, del 1939 , classe ...