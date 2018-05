Alberto Mezzetti gela Aida Nizar | “Non sei il mio tipo”

lanostratv

: 'Tu fai tanta televisione, io faccio tanto letto...' Alberto Mezzetti umilia Aida Nizar - - KontroKulturaa : 'Tu fai tanta televisione, io faccio tanto letto...' Alberto Mezzetti umilia Aida Nizar - - KontroKulturaa : Alberto Mezzetti: 'Aida, tu non conosci la parola di Gesù' - - Vicenza_Today : Alla terza puntata, dopo l'espulsione di Baye Dam, l'ex biancorosso ha tirato fuori la sua personalità da 'uomo di… -

(Di martedì 1 maggio 2018) Grande Fratello: alta tensione traMattinata difficile nella casa del GF 15 per la conturbante inquilina di origini spagnole. Difatti quest’ultima, dopo aver ricevuto ieri sera un provvedimento disciplinare da parte della produzione per alcune frasi non proprio idilliache pronunciate nei giorni scorsi, ha avuto poco fa un diverbio con l’amico. Cosa è successo tra i due inquilini della casa più spiata dagli italiani? In pratica, in cucina, ha rivelato addi non essere il suo prototipo di donna. Una rivelazione, che ha lasciato senza parole la giunonica concorrente iberica, la quale, con un sorriso beffardo stampato in volto, ha risposto asenza tanti peli sulla lingua: “Non è ciò che dici quando non sei davanti a tutti…Hai sempre detto che ti piaccio tantissimo…Adesso davanti ...