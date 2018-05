Al via il Concertone | Lo Stato Sociale e il monologo di protesta ' Mi sono rotto il co'

Al via il concertone del Primo maggio - Lo Stato Sociale attacca Casellati : Lo Stato Sociale ad aprire, alle 15 in punto, il tradizionale concertone del Primo maggio . La band, capitanata da Lodo Guenzi che presenta la lunga maratona insieme ad Ambra Angiolini, ha intonato il ...

Al via il concertone del Primo maggio - Lo Stato Sociale attacca Casellati - Musica - Spettacoli : È Lo Stato Sociale ad aprire, alle 15 in punto, il tradizionale concertone del Primo maggio . La band, capitanata da Lodo Guenzi che presenta la lunga maratona insieme ad Ambra Angiolini, ha intonato ...

Taranto - al via la raccolta fondi per il contro-concertone del 1 maggio : i contributi di Agnelli - Marrone - Paci e Levante : Dopo un anno di stop per la concomitanza con le elezioni comunali, il Comitato Liberi e Pensanti vuole riportare a Taranto il concerto Uno maggio Libero e Pensante. E per farlo ha lanciato una campagna di crowdfunding, alla quale hanno già dato il sostegno molti artisti tra i quali Manuel Agnelli, Levante, Emma Marrone, Roy Paci e Brunori Sas. “I costi del concerto sono tanti e non possiamo sostenerli da soli – spiegano gli organizzatori ...