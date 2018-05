Accordo tra Renzi e Salvini per un Governo centrodestra dem

F1 - primo incontro tra Red Bull e Honda per il 2019. Il termine per trovare l’Accordo è il 15 maggio : Il weekend del GP d’Azerbaijan si è chiuso con il pasticcio tra Max Verstappen e Daniel Ricciardo. Per la Red Bull i tre giorni di Baku sono stati importanti anche in vista del 2019. Stando a quanto riportato da Sky Sports F1, infatti, nel corso dell’ultimo fine settimana c’è stato un primo incontro con la Honda per discutere la fornitura di motori per il Mondiale del prossimo anno. Che in casa Red Bull ci sia interesse verso ...

Di Maio a Salvini “voto a giugno”/ Video sfogo M5s : “impossibile Accordo Governo con Pd-Renzi e Centrodestra” : Di Maio, "basta accordi con Lega e Pd. Con Salvini andiamo al voto a giugno". Renzi chiude al M5S: “Fiducia a Di Maio mai, piuttosto Governo istituzionale", ultime notizie su stallo politico(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 14:10:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Accordo tra Inps e Cupla per aiutare i pensionati (ultime notizie) : RIFORMA PENSIONI novità 2018, oggi 30 aprile. Accordo tra Inps e Cupla per aiutare i pensionati. Tutte le novità e le ultime notizie sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 07:01:00 GMT)

M5s - vox tra i militanti : “Accordo con il Pd? Spaccherebbe la base - meglio la Lega” - “No i dem sono l’unica soluzione” : A Opera, in provincia di Milano, gli attivisti 5 stelle hanno allestito un banchetto per raccogliere le firme, necessarie a presentare la lista alle prossime comunali. Ma con un occhio, però, a quello che sta accadendo a livello nazionale. La maggior parte di loro, intervistata dal Fatto.it, dice no a un accordo col Pd e guarda con maggior favore a un’alleanza di governo con la Lega.”Col Pd non ci sono punti di contatto – ...

Governo - Orfini a Travaglio : “No ad Accordo Pd-M5s”. “Il proporzionale l’avete voluto voi. Forse preferite Berlusconi” : “Sedersi al tavolo col M5s? Dipende da cosa bisogna discutere. Io non ho alcun problema a parlare coi 5 Stelle da minoranza parlamentare, ma qui noi ci dovremmo sedere per verificare la possibilità di fare un Governo insieme. Ed è una ipotesi che non mi convince e alla quale sono assolutamente ostile”. Lo ribadisce a Otto e Mezzo (La7) il presidente del Pd, Matteo Orfini, in un confronto con il direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, ...

Crozza-De Luca e l’Accordo tra M5s e Pd : “Disponibile solo se si inginocchiano - io gli salgo sopra e poi mi chiedono scusa” : Sul possibile accordo tra M5s e Pd, Crozza-De Luca sembra possibilista, durante la puntata di Fratelli di Crozza – in onda tutti i venerdì in prima serata sul Nove. “Io sono disponibilissimo al dialogo. solo chiedo che mi si dica semplicemente “scusa” e poi parliamo. Vengono qui, un accenno di inchino, un piccolissimo baciamano e a posto così. Si inginocchiano, si sdraiano un momento faccia a terra, io gli salgo sopra e la questione è ...

Sergio Mattarella - le strade senza Accordo tra M5s e Pd : resta il governo di Gentiloni o 'l'ipotesi sciaguratissima' : Una fiducia 'di facciata', quella di Sergio Mattarella . Il quirinalista del Corriere della Sera Marzio Breda, che gli umori del Colle li sa cogliere da anni e anni, è convinto che il presidente stia ...

Leonardo - Accordo con la Difesa australiana per nuovo centro di riparazione e revisione : Teleborsa, - Leonardo rafforza la propria presenza in Australia , Paese dove è presente da oltre 50 anni con la fornitura di diverse soluzioni per applicazioni civili e militari. L'azienda italiana ...

Renzi : la sua strategia davanti all'Accordo Pd-M5S : L'ex segretario manda messaggi di leadership a Martina e ai franceschiniani. Ma sottovaluta le mosse interne al partito contro di lui

Il Centrodestra teme l'Accordo e protesta - Berlusconi contrattacca. Salvini ripete : basta offese : Critiche a un possibile accordo che, si afferma, sarebbe irrispettoso del voto degli italiani. Di Maio attacca il leader di FI sul conflitto di interessi. Usa le tv contro i nemici politici, dice il ...

Ilva - l'Accordo è lontano. Tra sindacati e Arcelor Mittal posizioni ancora distanti : È andata male. Il round di incontri sul futuro dell'Ilva tra Arcelor Mittal e i sindacati in sede Mise, (presente la viceministra Teresa Bellanova), finisce con posizioni ancora lontanissime. Il confronto è sospeso: serve un passaggio con i lavoratori che già stanno programmando assemblee nei diversi stabilimenti italiani, con stati di agitazione e eventuali giornate di sciopero. Dopo un periodo di decantazione, forse, si ...

Calcio - Ancelotti-Nazionale Italiana : Accordo non semplice per pretese troppo alte. Si potrebbero sondare altre strade… : Un paio di giorni fa, su più organi di stampa, si era diffusa la notizia di un Carlo Ancelotti vicino alla Nazionale Italiana di Calcio. L’ex tecnico di Milan, Chelsea, PSG, Real Madrid e Bayern Monaco, avrebbe superato Roberto Mancini nella corsa per la panchina azzurra e l’incontro a Roma con il commissario Figc Roberto Fabbricini ed il subcommissario “Billy” Costacurta sembrerebbe confermare l’interesse della ...

Telespazio : Accordo tra e-Geos e Ursa per fornitura scene radar : Roma, 26 apr. (AdnKronos) – e-Geos, una società costituita da Telespazio (80%) e dall’Agenzia Spaziale Italiana (20%), e la società statunitense Ursa Space Systems (Ursa) hanno firmato al Geoint Symposium di Tampa (Florida) un accordo di collaborazione grazie al quale la società italiana fornirà migliaia di scene radar generate dai satelliti della costellazione COSMOSkyMed come componente base per i prodotti commercializzati da Ursa. ...