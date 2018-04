A Roma scatta la riforma dei servizi scolastici

Roma : i servizi affondano ma scattano i bonus per tutti i dipendenti comunali : Roma: i servizi affondano ma scattano i bonus per tutti i dipendenti comunali Quasi 45 milioni di euro ripartiti per oltre 24mila addetti, premiati per la produttività relativa al 2016. Intanto i Romani lamentano inefficienze dai trasporti ai rifiuti, alla pulizia delle strade Continua a leggere

Roma : i servizi affondano ma scattano i bonus per tutti i dipendenti comunali : Quasi 45 milioni di euro ripartiti per oltre 24mila addetti, premiati per la produttività relativa al 2016. Intanto i Romani lamentano inefficienze dai trasporti ai rifiuti, alla pulizia delle strade

Bari - l'assessora Paola Romano minacciata su Fb : "Appendetela per il collo". E scatta la denuncia : Il sindaco Decaro: "Stiamo perdendo tutta la nostra umanità. Perché se non ci rendiamo conto del peso che le nostre parole hanno anche sui social network,...

Pompei - algerino contRomano in auto si schianta contro Santuario/ Arrestato - scatta allarme terrorismo : algerino contromano a Pompei, auto rubata contro la Basilica del Santuario: “Volevo stare più vicino ad Allah”. Un 22enne magrebino è stato Arrestato dopo un gesto sconsiderato(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 18:09:00 GMT)

Terrorismo - algerino contRomano in auto a Pompei : scatta l'allarme : Evoca "attentati terroristici" l'episodio avvenuto lunedì scorso a Pompei, dove un algerino ha percorso contromano, a bordo di un'auto rubata, una strada nei pressi del santuario. E' quanto scrive il ...

Pasqua - a Roma giovedì scatta Green Zone : 13.25 In vigore da giovedì il dispositivo di sicurezza a Roma,in occasione delle festività Pasquali. Tutto il centro storico, compresi Vaticano e Colosseo, sarà "Green Zone" fino al 2 aprile, con divieto di manifestazioni e cortei.Vietato il trasporto di armi, esplosivi e la circolazione di mezzi pesanti. Controlli negli stabili occupati. La decisione è giunta al termine di una riunione in Questura. In udienza con la Polizia, il Papa ringrazia ...

Cosa ha fatto scattare l'allarme terrorismo a Roma per la settimana di Pasqua : Alla vigilia della settimana Santa, che per Roma è sempre tra le più 'calde' sul fronte della sicurezza per i riti Pasquali, la Domenica delle Palme della capitale è stata agitata da un allarme bomba alla Rinascente - rivelatosi falso - e dalla segnalazione anonima di un tunisino che secondo una missiva sarebbe pronto a compiere un attentato in città. Nel mirino ci sarebbero bar, siti ...

Napoli - auto contRomano nel tunnel delle Quattro Giornate : scatta la task force : Il senso di marcia alternato non c'è più ma le auto continuano ad andare contromano. Questa la realtà del tunnel Quattro Giornate nel quartiere di Fuorigrotta, utilizzato lo scorso novembre come via ...

Buche a Roma - scatta l'allarme : «Pronti a chiudere alcune strade». Ma Raggi smentisce i tecnici : «No - non c'è emergenza» : «Stante il perdurare delle condizioni meteo avverse e viste le condizioni di alcuni tratti stradali ormai non più sanabili con interventi di manutenzione ordinaria si è valutata...

La Roma scatta per la Champions - tre punti per Astori : il Torino inizia bene ma dopo crolla [FOTO] : 1/21 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : arriva la pioggia - scatta l’allarme frane : “Per la giornata di lunedì 5 marzo sono previste piogge sul settore centro orientale con quantitativi medi areali complessivi compresi tra 15-25 mm. Possibilità su tutto il territorio di deboli e sporadiche precipitazioni, nevose sopra i 1000-1300 m. Per la giornata di martedì 6 marzo i fenomeni di precipitazione sono previsti in forma residua, con sporadiche precipitazioni nevose sopra i 1000-1300 m. Le piogge potranno determinare un ...

Bilancio Roma : Schick e Defrel riscattati - migliorano i conti : La Roma ha riscattato Patrik Schick e Gregoire Defrel e ha ceduto definitivamente Manuel Iturbe e Seydou Doumbia. E' quanto emerge dalla relazione semestrale che il club ha pubblicato sul proprio sito.