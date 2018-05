A 48 ore dalla riunione decisiva il Pd alle prese con l' ennesimo referendum su Renzi

Aida Nizar - malore dopo la diretta del Grande Fratello. 'Potrebbe uscire dalla casa' - ecco cosa è successo : Aida Nizar ha avuto un malore e potrebbe lasciare in Grande Fratello . Aida si è sentita male dopo la diretta della terza puntata e ora è a rischio la sua partecipazione al reality. Aida confessa un ...

Aida Nizar - malore dopo la diretta del Grande Fratello. 'Potrebbe uscire dalla casa' : Aida Nizar ha avuto un malore e potrebbe lasciare in Grande Fratello . Aida si è sentita male dopo la diretta della terza puntata e ora è a rischio la sua partecipazione al reality. Aida Nizar , al ...

“Ora basta”. Grande Fratello - la D’Urso zittisce Matteo. Il calciatore accusa brutalmente Alberto Mezzetti ma Carmelita - già provata dalla questione bullismo - lo ‘abbatte’ in pochi secondi : per lei è standing ovation : Nella terza puntata del Grande Fratello andata in onda lunedì 30 aprile, Barbara D’Urso ha comunicato ai concorrenti i provvedimenti presi dalla produzione dopo gli scontri avvenuti nell’ultima settimana. Nel corso della serata, inoltre, Patrizia Bonetti e Veronica Satti hanno pianto per i loro padri e Luigi Mario Favoloso ha appreso di essere stato lasciato da Nina Moric. Durante la serata è andata in onda anche una lite tra ...

Premier League - Salah eletto giocatore dell'anno dalla FWA : stata una stagione da incorniciare per Mohamed Salah. Arrivato in estate dalla Roma per 50 milioni, tra parte fissa e bonus, l'egiziano è andato ben oltre le aspettative arrivando a segnare 43 gol e ...

Fondatore di Whatsapp lascia per disaccordi con Fb : "Mi prendo del tempo per godermi cose al di fuori dalla tecnologia" : Il coFondatore di Whatsapp, Jan Koum, membro del board dei direttori di Facebook, conferma che intende lasciare la società di Mark Zuckerberg. La notizia era stata anticipata dal Washington Post che ha parlato di scontro sulle politiche relative alla privacy di Facebook, la sua strategia e i suoi tentativi di indebolire il criptaggio sui dati."Lascio in un momento in cui la gente utilizza Whatsapp con più modalità di quanto ...

Terremoto in Toscana : scossa avvertita dalla popolazione a Siena - Firenze - Castelfiorentino - Empoli - Massa Marittima e Cecina [MAPPE e DATI INGV] : 1/4 ...

Il cofondatore di WhatsApp lascia Facebook (dalla vendita aveva incassato 9 - 5 miliardi) : Jan Koum ha detto di volersi prendere "del tempo per godermi cose al di fuori dalla tecnologia", senza accennare a disaccordi dietro il suo addio. Critiche...

Fabrizio Frizzi/ Carlotta Mantovan è dimagrita : la moglie segnata dalla morte del presentatore : Fabrizio Frizzi, Carlotta Mantovan dimagrita: la moglie del conduttore segnata dalla sua morte. La donna fotografata dopo la tragica scomparsa dell'amatissimo personaggio televisivo.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 21:16:00 GMT)

Ischia - due ambulanze bloccate dalla transenna : muore una turista. Asl : 'Intervento immediato' : Tragedia e grandi polmiche a Ischia. Una turista che alloggiava all'Hotel Miramare di Sant'Angelo ha accusato un malore intorno alle 21 Il personale dell'albergo ha immediatamente chiamato i soccorsi ...

Ischia - due ambulanze bloccata dalla transenna : muore una turista. Asl : 'Intervento immediato' : Tragedia e grandi polmiche a Ischia. Una turista che alloggiava all'Hotel Miramare di Sant'Angelo ha accusato un malore intorno alle 21 Il personale dell'albergo ha immediatamente chiamato i soccorsi ...

Ambulanza bloccata dalla transenna - turista tedesca muore in hotel a Ischia : Tragedia a Ischia. Una turista tedesca di 76 anni che alloggiava all'hotel Miramare di Sant'Angelo ha accusato un malore intorno alle 21. Il personale dell'albergo ha immediatamente...

Grande Fratello 15 : a poche ore dalla diretta il Moige chiede di chiudere il reality show : Grande Fratello 15: a poche ore dalla diretta del lunedì sera il Moige dichiara: “Squallore senza ritegno”. Il Moige, il Movimento Genitori Italiano, interviene con un post ufficiale su Facebook facendosi portavoce del malcontento del Web. Grande Fratello 15 chiude in anticipo? Le parole del Moige Grande Fratello 15: chiusura anticipata? Il Moige si oppone A poche ore dall’Inizio della puntata serale del Grande Fratello con la conduzione di ...

Ischia - ambulanza bloccata dalla transenna pedonale : muore una turista : Tragedia a Ischia. Una turista che alloggiava all'Hotel Miramare di Sant'Angelo ha accusato un malore intorno alle 21 Il personale dell'albergo ha immediatamente chiamato i soccorsi che dopo un a ...

Ambulanza bloccata dalla transenna - turista muore in hotel a Ischia : Tragedia a Ischia. Una turista che alloggiava all'hotel Miramare di Sant'Angelo ha accusato un malore intorno alle 21 Il personale dell'albergo ha immediatamente chiamato i soccorsi che...