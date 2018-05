A 104 anni destinazione Basilea | sta bene ma vuole donarsi il suicidio assistito

104 anni - LUCIDO E STANCO DI VIVERE "VOGLIO L'EUTANASIA IN SVIZZERA"/ Lo scienziato che vuole morire : Uno scienziato australiano ha chiesto L'EUTANASIA perché troppo vecchio: ha 104 ANNI, ma è sano, non soffre di alcuna malattia e lavora ancora. Ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 17:06:00 GMT)

"Ho 104 anni e sono perfettamente lucido - ma sono stanco di vivere. Vado a morire in Svizzera" : All'età di 104 anni, il botanico ed ecologista David Goodall è il più anziano scienziato e accademico dell'Australia; è mentalmente perfettamente lucido, ha ancora una cattedra, non ha malattie terminali, né dichiara di soffrire di depressione profonda. Eppure ha deciso di morire, e ha annunciato che lo farà nei prossimi giorni in una clinica per la morte assistita a Basilea, in Svizzera.Mentalmente ...

Non è malato ma vuole morire. Chi è l’uomo di 104 anni che ha scelto l’eutanasia in Svizzera : David Goodall è il più anziano scienziato dell’Australia. "Sono molto dispiaciuto di aver raggiunto quest'età" ha detto in occasione del suo 140esimo compleanno. Sta bene, ma ormai è stanco di vivere. Per questo motivo presto si recherà a Basilea per sottoporsi a suicidio assistito.Continua a leggere

Legge 104 - la carica dei permessi : +30% in 4 anni : Il caso siciliano dei 'furbetti' che si fanno adottare da un anziano disabile per poi usarlo come pretesto per ottenere il permesso familiare concesso dalla Legge 104 riporta agli onori della cronaca l'uso dei benefici di una Legge spesso al centro delle