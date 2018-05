24 ore a Parigi a piedi nudi Dal Quartiere Latino alla Tour Eiffel | il tour - Cinema

Formula E Gp Parigi 2018/ Streaming video e diretta tv : gara - classifica - vincitore e podio : diretta Formula E, Gp Parigi 2018: info Streaming video e tv dell'ottavo appuntamento del mondiale. Il leader della classifica Jules Vergne vincitore annunciato sul tracciato di casa?.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 03:50:00 GMT)

L’attentatore di Parigi - Salah Abdeslam - condannato a 20 anni di carcere : L'unico sopravvissuto agli attentati di Parigi è stato condannato assieme al complice tunisino Sofiane Ayari per tentato omicidio. Aveva sparato contro quattro poliziotti a Forest, piccolo comune a sud di Bruxelles, durante una perquisizione avvenuta all’interno dell’inchiesta per gli attacchi del novembre 2015.Continua a leggere

Fonti : Haftar è in ospedale a Parigi - tornerà in Libia entro 48 ore : Il portavoce del generale libico, dopo le voci e le smentite di ieri, conferma che il militare si sta curando nella capitale francese e tornerà a breve in patria

Parigi : stasera Sylvie canta Johnny. "Il nostro amore sulla bocca di tutti " : Vartan oggi in un atteso concerto dedicato all'ex marito Hallyday Sylvie Vartan molti italiani la ricordano con affetto per quei sabato sera con Doppia coppia sulla Rai, alla fine degli Anni 60. Una ...

Elisabetta Gregoraci weekend d’amore a Parigi con Bettuzzi : Dopo la separazione da Flavio Briatore Elisabetta Gregoraci non si nasconde più, ed esce finalmente allo scoperto con il suo nuovo compagno Francesco Bettuzzi. Come mostrano le immagini esclusive pubblicate dal settimanale “Chi” i due, che hanno raggiunto Parigi in gran segreto in auto, si sono goduti un romantico weekend di coppia. Shopping, passeggiate e coccole (ma mai in pubblico, perché Elisabetta è ben attenta ai paparazzi) per ...

Siria - allerta Ue di 72 ore su voli di linea. Trump spinge per raid con Londra - Parigi e Riad : Eurocontrol ed Agenzia europea per la sicurezza aerea (Easa) hanno diramato un'allerta sulle rotte aeree del Mediterraneo orientale. L’ambasciatore russo in Libano ha detto che qualsiasi missile americano lanciato in Siria sarà abbattuto...

Dramma alla Parigi-Roubaix - muore ciclista di 23 anni - LaPresse - : A vincere la regina delle classiche, compiendo un'impresa, è stato lo slovacco campione del mondo Sagan.

Il ciclista Michael Goolaerts colpito da un infarto durante la Parigi-Roubaix : muore a 23 anni : Non ce l'ha fatta Michael Goolaerts, il corridore della Vérandas Willems-Crelan colpito da infarto durante la Parigi-Roubaix. Il belga, 23 anni, è morto alle 22.40 nell'ospedale di Lilla dove era stato trasportato con l'elisoccorso. Mentre pedalava in bicicletta sul pavè, impegnato nella Parigi-Roubaix, la regina delle classiche, Goolaerts si è accasciato quando mancavano 125 km al traguardo.I medici gli hanno ...

