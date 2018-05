1Â° Maggio | Coldiretti Puglia | boom turisti nei nostri borghi

'Concertone' 1° Maggio : presenta Lodo Guenzi - canta lo Stato Sociale : ... promossa come sempre da Cgil, Cisl e Uil, sarà trasmessa in diretta tv su Rai 3 e su Radio2, che racconterà anche il backstage del Concertone non solo in radio, ma anche in streaming su RaiPlay ...

Venezia - installati i tornelli per deviare i turisti. 'Attivi per il Ponte del 1° maggio' : I primi tornelli in metallo che serviranno da questo week end per fermare e deviare i turisti nel caso di eccessivo afflusso sono stati installati oggi pomeriggio a Venezia . I tornelli - uno vicino ...

Torna - parco Ex Eridania - il concerto del 1° Maggio a Parma Il programma : Parma Torna ad ospitare dopo anni il concerto del 1° Maggio, Festa dei lavoratori. Dalla collaborazione tra CGIL Parma, il Gruppo officine Cgil Parma, UdU Parma e Puzzle organizzazione spettacoli, grazie al patrocinio del Comune di Parma, la ricorrenza dedicata al mondo del lavoro avrà quest'anno per la prima volta la sua collocazione, non a caso al parco ex Eridania, intitolato ...

Meteo 25 aprile baciato dal sole - me per il 1° Maggio arrivano i temporali : Prima il sole, poi i temporali. L'anticiclone europeo Apollo ormai ha i giorni contati. Se riuscirà a proteggere l'Italia per la festa del 25 aprile , non sarà così per l'inizio del ponte del 1° ...

IL 1° Maggio è NOSTRO! : Ma quello che è attuale, maturo nel movimento reale delle cose, non lo è nella coscienza sociale, tantomeno nella consapevolezza politica, causa l'assenza dello strumento della scienza di classe, ...

Dal 1° Maggio apre la piscina per i cani : Fino a ottobre in via Caffaro Allera, prevista l'opzione idroterapia con istruttore. La vasca sarà fuori terra e potrà essere utilizzata anche dai padroni degli animali