1 maggio | Papa | lavoro fondamentale per dignità

1° maggio - Papa Francesco : “Il lavoro fondamentale per la dignità della persona” : “Celebriamo san Giuseppe lavoratore ricordandoci sempre che il lavoro è un elemento fondamentale per la dignità della persona“: questo il post odierno del Pontefice su Twitter. L'articolo 1° Maggio, Papa Francesco: “Il lavoro fondamentale per la dignità della persona” sembra essere il primo su Meteo Web.

Papa Francesco il 1 maggio al Divino Amore : Roma – Papa Francesco, alle 17 del 1 maggio visiterà a Roma il Santuario della Madonna del Divino Amore, in via del Santuario 10 (zona Castel di Leva). Ad accoglierlo ci saranno l’arcivescovo vicario Angelo De Donatis, il vescovo ausiliare per il settore Sud monsignor Paolo Lojudice, il presidente degli Oblati Figli del Divino Amore monsignor Enrico Feroci, il rettore del Santuario don Luciano Chagas Costa, il parroco don John Harry ...

Papa Francesco : 'Il primo maggio sarò al Divino Amore. Pregherò per la Siria' : Papa Francesco, nei saluti ai fedeli in Piazza San Pietro per il Regina Coeli, ha parlato della sua prossima visita al Divino Amore di Roma: 'Dopodomani, primo maggio, nel pomeriggio inizierò il Mese ...

PAPA FRANCESCO - DON TONINO BELLO E LA “CHIESA DEL GREMBIULE”/ Omaggio alla Puglia : “Una finestra di speranza” : PAPA FRANCESCO in Puglia 25 anni dopo la morte di don TONINO BELLO: l'omelia del Pontefice a Molfetta dopo la visita ad Alessano, alla tomba del prete.(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 19:21:00 GMT)

Il Papa Emerito compie 91 anni. Ed è ancora il maggior teologo vivente : Benedetto XVI compie 91 anni, 5 dei quali trascorsi da Papa Emerito, rispettando l'impegno al silenzio e alla preghiera per il nuovo Papa al quale esplicitamente assicurò obbedienza prima dell'elezione. Un atteggiamento che ha confermato più volte pubblicamente e che rappresenta un impegno a favore del suo successore Papa Francesco, vittima, come ha scritto lo stesso Ratzinger, di "uno stolto pregiudizio". Un ...

Papa Bergoglio - le "promozioni" e la maggioranza in Conclave : La Chiesa cattolica non può e non deve essere interpretata attraverso una lettura politica, ma la riforma di Papa Francesco ha riguardato anche il Conclave. Uno stravolgimento in senso 'proporzionale'...

Francesco - arriva il film di Wim Wenders sul Papa : il lancio negli Usa a maggio : Città del Vaticano - Dal cielo sopra Berlino, al cielo sopra Santa Marta. Wim Wenders, il regista tedesco pluripremiato per diversi film che hanno fatto la storia del cinema, stavolta ha firmato un ...