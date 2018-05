1° Maggio | l' augurio di Papa Francesco e il discorso di Mattarella

blogo

(Di martedì 1 maggio 2018) 12.50 - Il presidente della Repubblica Sergiocelebrando al Quirinale la Festa del Lavoro ha detto poco fa: "Siamo orgogliosi della nostra Carta Costituzionale" perché fornisce "una costante sollecitazione a superare gli ostacoli che si frappongono a una piena affermazione del diritto al lavoro, a un buon lavoro". Secondola "crescita del lavoro e la sua qualità" devono essere "necessariamente centrali per ogni strategia di governo. Il lavoro è la priorità, avvertita dalla stragranderanza dei nostri concittadini".1°, il: lavoro fondamentale per la dignità. Sindacati in piazza a PratoL’delper la festa del Primoarriva con un tweet: "Celebriamo san Giuseppe lavoratore ricordandoci sempre che il lavoro è un elemento fondamentale per la dignità della persona”. Celebriamo san Giuseppe lavoratore ricordandoci sempre che il ...