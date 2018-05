1° maggio | la protesta non si ferma | Festeggiamo un lavoro che non c' è

Primo maggio - la protesta dei rider. I collettivi : “Sloggatevi o rifiutate le consegne. E voi clienti cancellate la app” : Blocco delle consegne, picchetti contro i “crumiri” che sceglieranno di lavorare, turni cancellati all’ultimo minuto per mettere in difficoltà le piattaforme del cibo a domicilio. Dopo l’assemblea del 15 aprile scorso, che al circolo Labàs di Bologna ha riunito per la prima volta i ciclofattorini di tutta Italia per la “prima Internazionale dei riders”, ora si passa all’azione. Per Foodora, Deliveroo, Just Eat sarà un Primo maggio rovente: in ...