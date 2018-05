1 maggio | “Il Quarto Stato” | il dipinto che è divenuto l’icona dei lavoratori

1° maggio - Papa Francesco : “Il lavoro fondamentale per la dignità della persona” : “Celebriamo san Giuseppe lavoratore ricordandoci sempre che il lavoro è un elemento fondamentale per la dignità della persona“: questo il post odierno del Pontefice su Twitter. L'articolo 1° Maggio, Papa Francesco: “Il lavoro fondamentale per la dignità della persona” sembra essere il primo su Meteo Web.

Pd - Martina : “Il 3 maggio dovremo capire se ci sono punti d’intesa - non decidere se fare o no un governo con il M5s” : “Il 3 maggio non dovremo decidere se fare o non fare un governo con M5s ma se iniziare un confronto, entrare nel merito delle questioni, capire se ci possono essere punti d’intesa. Siamo forze molto diverse e la strada è in salita. Ma i presunti vincitori del voto del 4 marzo non hanno offerto prospettive e ipotesi concrete per il Paese. Credo che arrivati a questo punto sia giusto capire se esiste la possibilità di un ...

Corea del Nord - l’annuncio di Kim : “Il sito dei test nucleari chiuderà a maggio”. Prevista una cerimonia pubblica : Esperti sulla sicurezza statunitensi, autorità sudCoreane e giornalisti tutti invitati a maggio in Corea del Nord per assistere alla chiusura del sito dei test nucleari di Punggye-ri. Una cerimonia “pubblica”, quella voluta da Kim Jong-un, per confermare la sua volontà di procedere verso la denuclearizzazione del Paese. E di costruire in modo trasparente il percorso di pace con i vicini di Seul. “Alcuni dicono che stiamo ...

“Il parco… che vorrei” : un concorso per una maggiore consapevolezza dei danni arrecati dall’amianto : Domani 28 Aprile, XIII Giornata Mondiale delle Vittime dell’Amianto, a partire dalle ore 16.00, presso la sala consiliare della Città Metropolitana (ex Palazzo della Provincia di Bari), si chiude il concorso di idee “Il parco… che vorrei” riservato agli studenti delle scuole elementari (solo quinte classi), medie inferiori e medie superiori, organizzato dal Comitato Cittadino Fibronit, l’Associazione Familiari Vittime Amianto di Bari e la ...

Da Trony “Il risparmio è triplo” : ecco il nuovo volantino valido fino al 2 maggio : Trony lancia oggi il nuovo volantino "Il risparmio è triplo!", valido dal 5 aprile al 2 maggio. Siete curiosi di conoscere gli smartphone Android in promozione? L'articolo Da Trony “Il risparmio è triplo”: ecco il nuovo volantino valido fino al 2 maggio proviene da TuttoAndroid.

Miccichè : “il 7 maggio Lega a avrà il suo cda” : ”Ci siamo dati appuntamento al 7 maggio per definire tutti gli organi collegiali. Si nominerà il consiglio nella sua interezza, lavoreremo per una condivisione o ancora meglio per l’unanimità tra tutte le componenti. La Lega A avrà un CdA e una gestione ordinaria, come tutte le aziende”. Lo ha detto il nuovo presidente della Lega Serie A, Gaetano Micciché, al termine dell’assemblea dei club nella sede romana del ...

Micciché : “Il 7 maggio la nuova Lega Serie A : sarà come una vera azienda” : Il 7 maggio nascerà la nuova Lega Serie A: ad annunciarlo è stato il neopresidente Gaetano Micciché. L'articolo Micciché: “Il 7 maggio la nuova Lega Serie A: sarà come una vera azienda” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calcio - Alessandro Costacurta annuncia : “Il 20 maggio saprete il nome del ct. Di Biagio? Non trovo molti altri meglio di lui!” : E annuncio fu. Il subcommissario federale Alessandro “Billy” Costacurta, all’indomani della sconfitta (2-0) dell’Italia contro l’Argentina, a Manchester, in amichevole ha analizzato quanto avvenuto sul campo dell’Etihad Stadium, promuovendo il lavoro di Luigi Di Biagio e respingendo gran parte delle critiche piovute sul tecnico e sulla squadra ma rivelando, in primis che: “Il 20 maggio saprete chi sarà ...