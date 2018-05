1° Maggio | Gentiloni | “Il lavoro è la prima sfida per chi governa”

Col vento contrario : Il Pd si aggrappa alla proroga di Gentiloni - se non c'è Maggioranza dopo il voto : Ultime 48 ore di campagna elettorale senza vento in poppa per il Pd. Preparandosi al 'gran finale', Matteo Renzi attesta i suoi su una linea di "opposizione" se il Pd non sarà primo partito in Parlamento. Significa che in questo caso il segretario lascerebbe fare agli altri gruppi, sempre che riescano a trovare una maggioranza sotto la guida del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Se non si riesce, "proroga di Gentiloni", dice ...