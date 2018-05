1° maggio | anche Gianna Nannini sul palco del Concertone di Roma

MONTE DEI PASCHI DI SIENA/ Mps e i rischi dei fondi stranieri nelle banche italiane (oggi - 1 maggio) : MONTE dei PASCHI di SIENA news. Mps in Borsa è rimasta quota 2,7 euro ad azione. Le parole di Lando Maria Sileoni, leader della Fabi. Ultime notizie live di oggi 1 maggio 2018(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 07:07:00 GMT)

1 maggio : Anas - anche sicurezza stradale protagonista a concerto : Roma, 30 apr. (AdnKronos) – Quest’anno il tradizionale appuntamento del concerto del Primo maggio a Roma vedrà protagonista anche la sicurezza stradale. Infatti, salirà sul palco di piazza San Giovanni Giorgio Baldari che con il brano ‘La Strada è di tutti’ ha vinto il contest musicale #buonmotivo, organizzato da Anas nell’ambito dell’omonima campagna sulla sicurezza stradale. La campagna #buonmotivo promossa, ...

Negozi aperti anche il 1° maggio. Ma il 59% degli italiani è contrario : Domani 1° maggio 2018, come ogni anno si celebra la Festa del Lavoro, ma come avviene ormai da diversi anni a questa parte in seguito alle liberalizzazioni entrate in vigore in Italia dal 2012, anche questa giornata viene accompagnata da numerose polemiche legate soprattutto alla decisione di molti centri commerciali e grandi catene di Negozi, di tenere aperto anche nella giornata dedicata ai lavoratori. Sono tanti i lavoratori costretti a ...

Meteo - brutte notizie. E non solo per il 1 maggio. Per ora il costume rimarrà nell’armadio (e neanche per poco). Ecco cosa ci aspetta : Il caldo dell’ultima settimana di aprile è destinato ad essere un ricordo. Sì perché la situazione Meteorologica sul Bel Paese è destinata a cambiare rapidamente. Costumi, infradito e magliette per ora sono destinate a rimanere nell’armadio e, dicono gli esperti, ancora per molto. I primi giorni di maggio infatti saranno infatti all’insegna del maltempo. Un intenso vortice perturbato andrà a formarsi in sede mediterranea a partire ...

1 maggio : Fist Cisl - sicurezza priorità anche in terziario : Roma, 30 apr. (AdnKronos) – “La sicurezza nei luoghi di lavoro è una priorità anche nei settori del terziario e dei servizi dove purtroppo aumentano gli infortuni mortali e le malattie professionali”. Così il segretario generale della Fist Cisl Pierangelo Raineri vigilia della Festa dei Lavoratori e del tradizionale corteo del 1° maggio Cgil Cisl Uil quest’anno a Prato, commenta i dati divulgati dall’Inail sugli ...

Primo maggio tra piogge e maltempo : le temperature scenderanno anche di 10 gradi : Dopo questo Primo assaggio di estate torna il maltempo. Un ciclone mediterraneo arriva sulla nostra Penisola da domani, figlio dell'unione di due basse pressioni, una atlantica e l'altra africana, ...

Debutto record per "Infinity War". E l'11 maggio esce anche in Cina : Debutto da record al botteghino per Avengers: Infinity War, nuovo capitolo della saga, diretto da Joe e Anthony Russo e distribuito da Disney: il blockbuster ha rastrellato 630 milioni di dollari in ...

METEO sino all'11 maggio : alcune PERTURBAZIONI - TEMPORALI passeggeri anche forti : SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? ITALIA, EUROPA, MONDO www.infograndine.com PROBABILE EVOLUZIONE METEO VERSO L'11 MAGGIO Le condizioni METEO, in base all'analisi dei modelli matematici di previsione, potrebbero mantenersi incerte per un lungo ...

FABRIZIO FRIZZI/ L'omaggio della Nazionale Basket Artisti & Friends : presente anche la moglie Carlotta : In memoria di FABRIZIO FRIZZI la Nazionale Basket Artisti & Friends è scesa in campo per ricordarlo. presente tra il pubblico anche la moglie Carlotta Mantovan.(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 09:39:00 GMT)

METEO sino al 9 maggio : si rivedono le PERTURBAZIONI - ma anche i TEMPORALI : SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? ITALIA, EUROPA, MONDO www.infograndine.com PROBABILE EVOLUZIONE METEO VERSO IL 9 MAGGIO Nell'analisi dell'evoluzione siamo proiettati verso la conclusione della prima decade di MAGGIO, e come delineato da qualche ...

Tutti gli ospiti del Concerto del Primo maggio a Roma - anche Gianna Nannini nel cast del “Festival Rock” : Aggiornato il cast di ospiti del Concerto del Primo Maggio a Roma: Tutti i performer che martedì 1 Maggio, durante la Festa dei Lavoratori, saliranno sul prestigioso palco! Un ricco parterre di artisti che, durante la maratona televisiva in diretta su Rai 3, si alterneranno sul palco del Concerto del Primo Maggio: l'evento si svolge in Piazza San Giovanni a Roma, promosso da CGIL, CISL e UIL. Sul palco del grande evento musicale, tanti ...

Anche Ermal Meta al Concerto del Primo maggio 2018 a Roma con i brani di Non abbiamo armi (video) : Ci sarà Anche Ermal Meta al Concerto del Primo Maggio 2018 a Roma nel cast degli artisti di quest'edizione, per il consueto appuntamento che anima piazza San Giovanni nella giornata della Festa dei Lavoratori, promosso dalle sigle sindacali CGIL, CISL e UIL e organizzato da iCompany. Il cantautore si aggiunge alla line-up del Concertone per il secondo anno consecutivo, visto che si era già esibito nell'edizione 2017, come ha ricordato ...

METEO sino al 6 maggio : si rivedono le PERTURBAZIONI - ma anche i TEMPORALI : SEI UN LEVABOLLI? VUOI SAPERE DOVE E' GRANDINATO? ITALIA, EUROPA, MONDO www.infograndine.com PROBABILE EVOLUZIONE METEO VERSO IL 6 MAGGIO Assumono sempre più MAGGIOre affidabilità le proiezioni che prospettano il ritorno in scena delle PERTURBAZIONI atlantiche. ...

Anche Corbyn rende omaggio a Wenger : “grazie di tutto” : Anche il leader laburista Jeremy Corbyn, tifosissimo dell’Arsenal, rende omaggio a Arsene Wenger, il tecnico francese che a fine stagione, dopo 22 anni, lascerà la guida del club londinese. “Grazie per tutti i risultati, in un periodo così lungo, per la squadra che amo”, scrive Corbyn su Twitter, ricordando i tre titoli vinti in questi anni dall’Arsenal in Premier League e le sette FA Cup e la “rivoluzione” ...