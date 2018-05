1° Maggio | al rientro dalle vacanze 6 | 5 milioni di italiani

meteoweb.eu

: @carmelitadurso Buongiorno e Buon Primo maggio con un Grazie dal mio cuore per Te che nel Tuo lavoro davvero ci met… - arena_teresa : @carmelitadurso Buongiorno e Buon Primo maggio con un Grazie dal mio cuore per Te che nel Tuo lavoro davvero ci met… - Cuneo_Succede : Gruppo del Cammino Mercoledì 2 ore 14,10 ex Miroglio – ore 14,20 partenza con autobus Linea 3 per Santa Croce di… - WakitaTweet : Due satelliti in caduta verso la Terra: rientro atteso entro il 2 Maggio Stanno per concludere la loro caduta verso… -

(Di martedì 1 maggio 2018) Al6,5diche hanno colto l’occasione del ponte del primoper concedersi una breve vacanza, che si conclude con il tempo incerto in buona parte della Penisola. E’ quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’ per il giorno dei lavoratori dalla quale si evidenzia che tra questi poco meno della metà (2,7) hanno addirittura sfruttato per il viaggio l’intero periodo dal 25 aprile. Le destinazioni preferite sono state nell’ordine – sottolinea la Coldiretti – il mare (33%) ma anche il verde, tra campagne, parchi e oasi naturali (32%), le città (20%), la montagna (10%) e i laghi (5%). Il primorappresenta pero’ un appuntamento privilegiato anche per gli spostamenti in giornata con 10,3di persone che – secondo l’indagine Coldiretti/Ixe’ – hanno scelto di fare una gita fuori porta al mare, in campagna, in città, nei ...