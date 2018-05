1 maggio | 200 black block fermati Parigi

Scontri e tensioni al corteo del Primo maggio a Parigi : fermati 200 black block : Le forze dell’ordine francesi hanno fermato 200 black block, che si sono resi protagonisti di Scontri e violenze a margine del corteo per la Festa del 1 maggio a Parigi. Lo ha riferito il prefetto della capitale, Michel Delpuech, in conferenza stampa, puntando il dito contro «incidenti di particolare violenza» provocati da «individui che erano anim...

Primo maggio a Parigi - 1200 manifestanti mettono a soqquadro la capitale francese : Primo maggio a Parigi, 1200 manifestanti mettono a soqquadro la capitale francese Bombe incendiarie contro McDonald’s e concessionaria Renault. La manifestazione era cominciata pacificamente a Piazza della Bastiglia.Continua a leggere Bombe incendiarie contro McDonald’s e concessionaria Renault. La manifestazione era cominciata pacificamente a Piazza della Bastiglia.Continua a leggere

1° maggio - Coldiretti : 200mila pastori e allevatori resteranno al lavoro : Sono oltre 200mila gli allevatori, i pastori e gli agricoltori che il primo Maggio resteranno al lavoro per non lasciare soli i propri animali nelle stalle e sui pascoli o per seguire gli ospiti negli agriturismi. E’ quanto rileva la Coldiretti in occasione della prossima giornata di festa durante la quale nelle aziende agricole l’attività non puo’ chiudere perché le mucche, le pecore e le capre vanno munte, i vitelli accuditi, i polli e conigli ...

