Zoomarine trust onlus | in campo per il benessere degli animali

meteoweb.eu

(Di lunedì 30 aprile 2018) Azioni di sensibilizzazione con 60mila studenti l’anno, una rete di 15 università italiane e straniere, il ‘Pronto soccorso del mare’ per le tartarughe spiaggiate, formazione e ricerca scientifica in ambito internazionale., il più grande parco marino italiano, prosegue e rafforza così l’impegno a difesa della biodiversità con l’azione di ‘‘, ente giuridico autonomo, senza fini di lucro, che ha come mission azioni di sensibilizzazione ed educazione del pubblico per la salvaguardia delle specie a rischio. La formazione scientifica è obiettivo primario per ilche stipula accordi e convenzioni con istituzioni scientifiche e culturali al fine di fornire progetti didattico-educativi e scientifici promossi nel parco, nonché di promuovere progetti di conservazione in natura. In linea con quelle che sono le finalità previste ...