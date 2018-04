Yoga della risata | il primo festival dedicato in Italia

vanityfair

: ?? [GRATIS su kindle unlimited] Mudita Yoga (lo yoga della gioia condivisa): Yoga elementare per praticanti di medit… - ScontiNascosti_ : ?? [GRATIS su kindle unlimited] Mudita Yoga (lo yoga della gioia condivisa): Yoga elementare per praticanti di medit… - RistoriAmo : RT @ScontiNascosti_: ?? [GRATIS su kindle unlimited] Mudita Yoga (lo yoga della gioia condivisa): Yoga elementare per praticanti di meditazi… - ItalianStyle_it : RT @ScontiNascosti_: ?? [GRATIS su kindle unlimited] Mudita Yoga (lo yoga della gioia condivisa): Yoga elementare per praticanti di meditazi… -

(Di lunedì 30 aprile 2018) Ridere fa bene, anche quando non c’è un motivo per farlo e, anzi, ancora di più quando si attraversa un momento difficile. Il corpo non distingue unavera da una finta: se si ride per almeno 10-15 minuti, aumentano le endorfine, i nostri antidolorifici naturali, la serotonina, neurotrasmettitore del buonumore, e l’ossitocina, l’ormone dell’amore, e intanto si abbassano i livelli di cortisolo e adrenalina, gli ormoni dello stress. Non solo: quando ridiamo, respiriamo profondamente. Buttiamo fuori anidride carbonica stantia e ossigeniamo il corpo e il cervello, a tutto vantaggiolucidità evitalità. Laè così importante da meritare una rassegna dedicata: la prima del genere si terrà nel weekend del 5 e 6 maggio, in occasionegiornata mondialepace. All’hotel Michelacci di Gabicce Mare (PU) ci sarà ilno di(scopri ...