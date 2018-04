Xiaomi Mi TV 4A disponibile nel formato 43 pollici nella sua variante “Youth Edition”

Xiaomi Mi MIX 2s : disponibile al download il firmware basato su Android P : L'ufficializzazione del connubio fra Xiaomi Mi MIX 2s e Android P è sempre più vicino. Dopo la recente pubblicazione di una data in cui Xiaomi dovrebbe rilasciare il firmware ufficiale della Developer Preview della nuova versione del robottino verde per il suo flagship, oggi per le vie ufficiose di XDA risulta disponibile al download già l'OTA. L'articolo Xiaomi Mi MIX 2s: disponibile al download il firmware basato su Android P proviene da ...

È sempre più Xiaomi in Italia : disponibile il sito ufficiale in italiano : Xiaomi apre ufficialmente il sito Italiano, anche se per il momento il sito rimanda a MediaWorld per gli acquisti. Si avvicina dunque sbarco definitivo nel nostro Paese. L'articolo È sempre più Xiaomi in Italia: disponibile il sito ufficiale in Italiano proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Black Shark disponibile da questo mese : L'idea di uno smartphone 'da gaming' è intrigante, anche se bisogna stare attenti a rilasciare e supportare un dispositivo del genere, affinché non diventi un'eterna barzelletta nel mondo dei gadget. Non che il venditore cinese Xiaomi sembri preoccupato, avendo appena annunciato il suo smartphone da gaming ' Black Shark '. Ovviamente, confrontare un videogame del 2018 con il ...

La custom recovery TWRP è disponibile per Xiaomi Redmi Note 5 Pro e altri dispositivi : Il team di sviluppo di TWRP rilascia la custom recovery per alcuni dispositivi, tra cui due smartphone Xiaomi, uno di Sony e lo smartwatch Wear24 di Verizon. L'articolo La custom recovery TWRP è disponibile per Xiaomi Redmi Note 5 Pro e altri dispositivi proviene da TuttoAndroid.

