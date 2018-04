Xiaomi Mi A2 dovrebbe rientrare nel programma Android One

Xiaomi Mi 7 dovrebbe supportare la ricarica wireless da 7 - 5 W : Xiaomi Mi 7 dovrebbe utilizzare un modulo per la ricarica wireless di IDT, in gradi di gestire una potenza massima di 7,5 watt, la stessa utilizzata da Apple per i suoi più recenti flagship. L'articolo Xiaomi Mi 7 dovrebbe supportare la ricarica wireless da 7,5 W è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Band 3 dovrebbe essere quasi pronta e riceve la certificazione Bluetooth : Si avvicina il momento della presentazione di Xiaomi Mi Band 3, che ha ricevuto proprio oggi la certificazione Bluetooth . Al momento però non ci sono particolari informazioni tecniche. L'articolo Xiaomi Mi Band 3 dovrebbe essere quasi pronta e riceve la certificazione Bluetooth è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Anche Xiaomi Mi 7 dovrebbe utilizzare una tecnologia per il riconoscimento del volto : Tra le funzioni di Xiaomi Mi 7 dovrebbe esserci Anche il riconoscimento tridimensionale del volto, il cui sviluppo potrebbe aver influito sulla decisione di posticipare la presentazione, che non si terrà in occasione del Mobile World Congress 2017. L'articolo Anche Xiaomi Mi 7 dovrebbe utilizzare una tecnologia per il riconoscimento del volto è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.