WRC Argentina | un altro doppio podio per Hyundai Motorsport

Rally WRC Tanak imprendibile in Argentina : Ott Tanak domina anche la seconda tappa del Rally di Argentina . L'estone al volante della Toyota Yaris dopo essere stato protagonista del giro di speciali del venerdì concede il bis in quello del ...

Rally d’Argentina 2018/ Streaming video e diretta tv : orario e vincitore ( WRC ) : diretta Rally d'Argentina 2018 : Streaming video e tv dell'ultima giornata per questo appuntamento del mondiale Wrc. Decisiva la Power stage di El Condor.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 03:46:00 GMT)

Argentina : C3 WRC seconda e terza nello shakedown : Secondi e terzi nello shakedown con le rispettive C3 WRC, Craig Breen-Scott Martin e Kris Meeke-Paul Nagle hanno iniziato il Rally d’ Argentina con il ritmo giusto. Khalid Al Qassimi e Chris Patterson, 13°, hanno sfruttato l’ultima sessione di prove prima della partenza per prendere confidenza con il tracciato. Dopo i temporali e la nebbia persistente […] L'articolo Argentina : C3 WRC seconda e terza nello shakedown sembra essere ...

Rally WRC Neuville - primo balzo : è in testa in Argentina : E' di Thierry Neuville , Hyundai i20, il primo squillo al Rally di Argentina . Il belga ha vinto la prova spettacolo , 1,90 km, della quinta prova del mondiale sulle strade di Villa Carlo Paz ...

WRC : Hyundai al Rally d’Argentina : Hyundai Motorsport punta alla sua seconda vittoria stagionale, tornando oltreoceano per il Rally Argentina, quinto round del FIA WRC 2018. La tappa sudamericana rievoca i ricordi positivi delle due passate edizioni, che hanno visto il team trionfare prima con Hayden Paddon, poi con Thierry Neuville. Il Rally Argentina arriva dopo l’impegnativo weekend del Tour de […] L'articolo WRC: Hyundai al Rally d’Argentina sembra essere il primo ...

WRC - don't cry for me Argentina : A quanto pare tutti hanno provato e riproveranno a mettere i bastoni fra le ruote al francese cinque volte campione del mondo, ma con scarso successo già un anno fa quando Ogier approdò in MSport. Da ...