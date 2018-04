Windows Timeline | come personalizzare la nuova feature di Windows 10

Microsoft Edge per Android supporta Windows Timeline [Beta] : Se siete iscritti al programma preview dell’app ufficiale di Microsoft Edge per Android , accessibile tramite l’apposita opzione situata sul Google Play Store, vi interesserà sapere che nelle scorse ore il Colosso di Redmond ha rilasciato un nuovo aggiornamento numerato 1.0.0.1726 . Così come fatto con iOS, anche sul sistema operativo del robottino è stato aggiunto il supporto ufficiale a Windows Timeline , una funzionalità che verrà ...

Microsoft Edge per iOS introduce il supporto a Windows Timeline mentre Windows 10 Mobile viene escluso : Manca davvero poco al rollout pubblico di Windows 10 Redstone 4 e Microsoft comincia a prepararsi per rendere la funzionalità Timeline supportata anche dai dispositivi Mobile. Al build 2017, Joe Belfiore, dichiarò che la feature sarebbe stata una novità rivoluzionaria e importantissima per la produttività in quanto capace di garantire un’esperienza multipiattaforma grazie alla sincronizzazione tra più dispositivi. Proseguendo su questa ...