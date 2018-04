Wey-X | l’auto con l’assistente virtuale che misura il battito cardiaco – FOTO

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 30 aprile 2018) Si parla tanto di intelligenza artificiale applicata alla mobilità, di questi tempi. E forse dal salone dell’auto di Pechino arriva qualcosa destinato ad anticipare, seppur a livello di showcar, quel tipo di futuro. Parliamo del nuovo interfaccia uomo-macchina presentato con il crossover cinese Wey-X, la cui peculiarità è la presenza di una vera e propria assistente personale. Come potete vedere dalle immagini, si tratta della proiezione olografica sulla plancia di una super-segretariain grado di interagire con chi è al volante tramite istruzioni vocali, che puntualmente vengono portate a termine con precisione e tempismo. Una soluzione che fa tanto fantascienza, ma che secondo il marchio di lusso (non sarà destinata ai poveri mortali…) del gruppo Great Wall avrà di certo un futuro sui modelli premium e alto di gamma. Dove oltre che alla mobilità di per sè ...