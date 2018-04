Web tax Ue | tempi si allungano Padoan | passare ai fatti

Pensioni : Google le pagherà alla Spagna? Ecco la singolare Web tax di Madrid : Pensioni: un argomento delicato. Un tema molto sentito dagli italiani. E non è un caso che buona parte dell'ultima campagna elettorale sia stata caratterizzata da candidati che molto spesso facevano leva sulla possibilità di una profonda riforma del sistema previdenziale per guadagnare consenso. In attesa che il nuovo Governo si formi ed eventualmente gli eletti dimostrino la loro capacità di mantenere fede alle promesse fatte, c'è da fare i ...

Web Tax.Moscovici - oggi non c'è consenso : ANSA, - SOFIA, 28 APR - Sulla web tax "è ovvio che non c'è consenso oggi", perché come accadde per tutte le proposte che riguardano il fisco, "non c'è mai consenso all'inizio", ma "anche gli scettici ...

L'Europa litiga ancora sulla Web Tax. Spunta l'assist - a metà - dell'Ocse : La Web Tax, la proposta di una tassa sui colossi digitali annunciata dalla Commissione a marzo, continua a innescare tensioni in Europa. Nel corso dell'Ecofin, la riunione mensile dei ministri Finanze ...

Web tax Italiana probabile rinvio in assenza di un governo : Le difficoltà nella formazione di un nuovo governo potrebbero avere conseguenze anche sull'emanazione della Web Tax. La legge di bilancio dello scorso anno, prevedeva l'introduzione di un'imposta parti al 3% del fatturato per i giganti del web. Tuttavia il ministero dell'Economia avrebbe dovuto emanare entro il 30 aprile un decreto attuativo che specificasse i dettagli della nuova imposta. In mancanza di un governo validamente eletto, appare ...

Nulla di fatto per Web tax italiana : ... a pochi giorni dalla scadenza prevista per le disposizioni attuative non c'è ancora traccia del necessario decreto del Ministero dell'Economia. La norma della manovra prevede l'avvio della ...

Fmi boccia la Web tax italiana : 'No a soluzioni locali' : Dal momento che 'l'economia diventa digitale, soluzioni globali sono necessarie' ha detto Gaspar specificando che 'aziende come Google, Apple, Facebook e Amazon sono finite nell'occhio del ciclone ma ...

FMI scettico sulla Web tax italiana - meglio soluzioni globali : Secondo Gaspar e Verdier è meglio optare per soluzioni globali alla luce del fatto che "l'economia diventa digitale".

FMI scettico sulla Web tax italiana - meglio soluzioni globali : Secondo Gaspar e Verdier è meglio optare per soluzioni globali alla luce del fatto che "l'economia diventa digitale".

Moscovici continua il dibattito su criptovalute e Webtax : Teleborsa, - criptovalute, webtax, ma anche squilibri macroeconomici e conti pubblici. Sono questi gli argomenti toccati dal Commissario Europeo agli Affari economici Pierre Moscovici durante un' ...

Moscovici continua il dibattito su criptovalute e Webtax : criptovalute, webtax, ma anche squilibri macroeconomici e conti pubblici. Sono questi gli argomenti toccati dal Commissario Europeo agli Affari economici Pierre Moscovici durante un' audizione al ...

Web tax europea : ecco perché probabilmente non si farà : Potrebbe garantire, teoricamente, circa 5 miliardi di euro l'anno, ma rischia di arenarsi per la mancanza di vera concordia di intenti e di vedute all'interno dell'Unione europea. Stiamo parlando della Web Tax, la tassazione dei colossi di internet come Google, Apple, Facebook od Uber. La Commissione europea, infatti, qualche giorno fa ha proposto di istituire una tassa europea sui redditi di queste multinazionali da sviluppare in due fasi, ma ...

Web tax - Ceta - Sud - fallimenti : le partite in bilico fra i «no» di M5S e Centrodestra : Web Tax, Ceta, Sud, fallimenti, appalti, jobs act, lavoro autonomo e nucleare: ecco le partite in bilico fra i «no» di M5S e Centrodestra. Più probabilità di arrivare in porto per formazione 4.0 e superticket sanitari ...

Web tax : come l'Europa vuole introdurla : Bruxelles propone in tempi rapidi l'introduzione di un'imposta del 3% sui ricavi dei colossi della Rete

Sulla Web tax l'Europa si sta muovendo su due linee parallele : Una tassa 'provvisoria' del 3% sul fatturato dei colossi del web e una riforma più a lungo termine che punta a far pagare le imposte ai colossi della Rete là dove producono i profitti. Queste le due ...