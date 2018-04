Wall Street parte di buon passo con trimestrali e M&A

Wall Street attesa positiva dopo dati e notizie Corporates : Quindi un segnale di surriscaldamento dell'economia sollecitato dai maggiori consumi. Quanto alla Corporate America, sono state ben accolte una serie di trimestrali positive, come quelle di Allergan ...

Salini potrebbe emigrare a Wall Street : Allo studio anche la cessione di una parte delle attività di Lane http://www.repubblica.it/economia/finanza/2018/04/30/news/Salini_quotazione_usa-195178151/ Netto recupero del titolo che si porta in ...

Wall Street chiude contrastata : Dow Jones -0 - 05% - Nasdaq +0 - 02% : Chiusura contrastata per Wall Street. Al termine degli scambi l'indice Dow Jones lascia infatti sul terreno lo 0,05% a 24.311 punti, mentre il Nasdaq segna un progresso dello 0,02% a 7.119 punti. In ...

Wall Street poco mossa in avvio giornata : avvio a piccoli passi per Wall Street. Gli investitori sono rinfrancati dai segnali di distensione che arrivano dalle due Coree, e da un'economia a stelle e strisce che decelera ma non delude

Wall Street : apertura in rialzo - Nasdaq vola - +1% - con Amazon da record : Dal fronte macroeconomico, tra gennaio e marzo l'economia americana e' cresciuta al tasso del 2,3% contro stime per un +1,8%; c'e' stato tuttavia un rallentamento rispetto ai tre mesi precedenti. Dal ...

Borsa - quasi 28 miliardi di profitti Bottino dei Faang a Wall Street Google batte tutti. E Facebook... : I Faang di Wall Street coninuano a correre. In questi giorni di trimestrali, alcune tra le maggiori società tecnologiche americane hanno chiarito una cosa: non sono ancora disposte a rallentare. Le difficoltà delle ultime settimane sono state cancellate dai numer Segui su affaritaliani.it

Amazon batte le stime e vola a Wall Street. Facebook chiude a +9% : Amazon continua a sorprendere in positivo e Wall Street festeggia. Nel primo trimestre dell’anno gli utili sono stati pari a 51,04 miliardi di dollari, contro i 49,78 miliardi previsti...

Pioggia di acquisti a Wall Street : Scambi in rialzo a Wall Street , dopo il finale positivo messo a segno la vigilia . Nella seduta odierna si distingue il settore tech , grazie ai risultati incoraggianti di Facebook e AMD che hanno ...

Borsa previsioni maggio 2018 : vendere azioni conviene ma occhio a Wall Street : Da uno studio comparativo tra la bors Usa e gli altri mercati, emerge una discrepanza storica molto pronunciata tra la performance media degli Stati Uniti e quella del resto del mondo negli ultimi 30 ...

Wall Street ostaggio dei tassi : I bond a 2 anni rendono più della media dei dividendi e spingono a vendere azioni. E poi ci sono gli Etn Due «Note» tengono in scacco Wall Street. Mentre prosegue la galoppata dei rendimenti dei ...

Wall Street incerta in avvio. Focus su stagione trimestrali - attesa per Facebook e Amazon : In assenza di riscontri macro di rilievo, è la stagione delle trimestrali a rimanere in primo piano: attese soprattutto per i numeri di alcune big del mondo tech, tra cui Facebook, Amazon e Microsoft.

Opening Bell stonata per Wall Street : Partenza in frenata per la borsa di Wall Street come preannunciato dall'andamento negativo evidenziato dai futures statunitensi seguendo la performance ribassista della vigilia quando gli indici S&P ...

T-Bond - così la soglia del 3% pesa su Wall Street : Il rendimento dei titoli di Stato Usa decennali sfiora il 3%. Il timore di alcuni (che considerano questa soglia un punto di svolta) è che i Treasury ora attirino capitali in uscita da Wall Street. Mito o realtà? Ecco perché?un fondo di verità c’è...