Voto a giugno? No | la data più vicina per ritorno alle urne è il 23 settembre

Di Maio a Salvini : "Chiediamo il Voto a giugno"Berlusconi : Cinquestelle inadatti a governare : Per il candidato premier pentastellato è "vergognosa la maniera in cui tutti i partiti stanno pensando al proprio orticello e allepoltrone". Berlusconi: "La vera clamorosa sconfitta, inquesta tornata elettorale, è quella del Movimento Cinque Stelle"

Renzi chiude a M5S. Di Maio a Salvini : chiediamo al Quirinale Voto a giugno : L’ipotesi di un’intesa tra Cinque Stelle e Pd per un nuovo esecutivo all’indomani delle elezioni del 4 marzo e dopo il fallimento del tentativo di mettere in campo un governo M5S-Lega si dissolve nel giro di una domenica, in una serata di fine aprile che ha visto andare alle urne il Friuli Venezia Giulia per la scelta del nuovo governatore dopo l’esperienza Serracchiani...