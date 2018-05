Voto a giugno | no di Mattarella

Voto a giugno? Mattarella non ha fretta : In quell'occasione potrebbe lanciare segnali, più o meno cifrati, al mondo politico. Oppure, più semplicemente, continuerà ad aspettare una posizione chiara dai dirigenti del Pd. Certo, domenica l'ex ...

Luigi bugiardo : "Voto a giugno". Ma la strada è impraticabile : La terra trema sotto i piedi di Luigi Di Maio. E quando il gioco si fa duro, i pentastellati preferiscono scappare. "Bisogna tornare al voto a giugno", invoca il leader M5s. Una bugia bella e buona. Perché, anche volendo accelerare, la finestra temporale per votare a giugno ha le ore praticamente contate: si chiude mercoledì 9 maggio. Non impossibile, ma quasi. Seguendo altre interpretazioni della legge poi, con l'introduzione del voto ...

[Il retroscena] Salvini il vincitore verso l'incarico al buio. E Mattarella chiude la finestra del Voto a giugno : Per la cronaca, la finestra elettorale del 24 giugno, quella a cui fa riferimento Di Maio, si chiude inesorabilmente il 9 maggio. Anzi, per qualcuno è già chiusa. E fino alla Direzione del Pd, ...

Di Maio chiede il Voto a giugno - ecco perché è quasi impossibile : Chiuso il secondo 'forno', a meno di improbabili cataclismi interni al PD [VIDEO] nella direzione del prossimo 3 maggio, frana l'ultima possibilità di costituire un governo dopo le elezioni dello ...

Di Maio a Salvini : "Chiediamo il Voto a giugno"Berlusconi : Cinquestelle inadatti a governare : Per il candidato premier pentastellato è "vergognosa la maniera in cui tutti i partiti stanno pensando al proprio orticello e allepoltrone". Berlusconi: "La vera clamorosa sconfitta, inquesta tornata elettorale, è quella del Movimento Cinque Stelle"

Di Maio chiede il Voto a giugno - ecco perché è quasi impossibile Video : Chiuso il secondo 'forno', a meno di improbabili cataclismi interni al PD [Video]nella direzione del prossimo 3 maggio, frana l'ultima possibilita' di costituire un governo dopo le elezioni dello scorso 4 marzo. #Luigi Di Maio, consapevole che il castello di carte sta per essere spazzato via, ha gia' annunciato che chiedera' al Presidente della Repubblica di anticipare il voto a giugno [Video]. Ma riteniamo che il leader del #M5S abbia un pò ...

Dopo il no di Renzi a un'intesa M5s-Pd Di Maio annuncia : 'allora torniamo al Voto a giugno' : Il leader cinquestelle invita il leader della Lega: 'andiamo insieme a chiedere il voto e facciamo questo 'secondo turno' a giugno. Facciamo scegliere ai cittadini tra rivoluzione e restaurazione'. ...

Di Maio a Salvini : 'Chiediamo al Quirinale il Voto a giugno'. Salvini : 'Facciamo governo senza Pd' : Nuova presa di posizione del leader M5s dopo la chiusura di ieri di Matteo Renzi a un dialogo con i pentastellati . Di Maio propone, a questo punto, a Salvini di chiedere al Colle di tornare al voto a ...

Di Maio a Salvini : si chieda Voto a giugno Ma la data più vicina è il 23 settembre : Il leader M5s su Facebook: «I partiti pensano al proprio orticello e alle poltrone. Il leader della Lega ha preferito seguire gli interessi di un condannato che quelli degli italiani». E Grillo sul blog lo difende: «È un entusiasta, non una persona desiderosa di potere»

Voto anticipato a giugno? Perché si tratta di un’ipotesi irrealizzabile : Per avere il minimo di 45 giorni previsto, così da consentire il Voto il 24 giugno, le Camere andrebbero sciolte al massimo il 9 maggio. Il Viminale in realtà ha in più occasioni fatto rilevare che per far procedere senza intoppi la macchina, tra lo scioglimento ed il Voto, ne servono in media almeno sessanta...

DI MAIO A SALVINI “Voto A GIUGNO”/ Renzi chiude al M5s - Martina è furioso : “Così il Pd rischia l'estinzione” : Di MAIO, "basta accordi con Lega e Pd. Con SALVINI andiamo al voto a giugno". Renzi chiude al M5S: “Fiducia a Di MAIO mai, piuttosto Governo istituzionale", ultime notizie su stallo politico(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 15:56:00 GMT)

Voto a giugno? No - la data più vicina per ritorno alle urne è il 23 settembre : Il 24 aprile si dovrebbe essere c hiusa definitivamente l'ultima finestra di Voto dell'estate la cui ultima data utile è quella di domenica 24 giugno . Di eventuali elezioni se ne può riparlare, ...

Di Maio a Salvini : “Chiediamo il Voto a giugno”Berlusconi : Cinquestelle inadatti a governare : Di Maio a Salvini: “Chiediamo il voto a giugno”Berlusconi: Cinquestelle inadatti a governare Per il candidato premier pentastellato è “vergognosa la maniera in cui tutti i partiti stanno pensando al proprio orticello e allepoltrone”. Berlusconi: “La vera clamorosa sconfitta, inquesta tornata elettorale, è quella del Movimento Cinque Stelle” Continua a leggere

Di Maio a Salvini : "Chiediamo il Voto a giugno"Berlusconi : Cinquestelle inadatti a governare : Per il candidato premier pentastellato è "vergognosa la maniera in cui tutti i partiti stanno pensando al proprio orticello e allepoltrone". Berlusconi: "La vera clamorosa sconfitta, inquesta tornata elettorale, è quella del Movimento Cinque Stelle"