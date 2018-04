Viterbo | Campionati Europei Pattinaggio Artistico | oro e bronzo per Ludovica Delfino

occhioviterbese

: La Finass Atletica Viterbo protagonista con i suoi atleti ai Campionati Provinciali Studenteschi - mauro211951 : La Finass Atletica Viterbo protagonista con i suoi atleti ai Campionati Provinciali Studenteschi - Dimeneguarde : La Finass Atletica Viterbo protagonista con i suoi atleti ai Campionati Provinciali Studenteschi - NewTuscia : #finassatletica #campionatistudenteschi La Finass Atletica Viterbo protagonista con i suoi atleti ai Campionati Pro… -

(Di lunedì 30 aprile 2018) ... i dirigenti della Star Roller Club e tutte le compagne di squadra che hanno seguito con entusiasmo in diretta streaming l'impresa del loro idolo e compagna di squadra. Ma tempo per riposare non c'è ...