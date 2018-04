Video Mestre Santarcangelo 0-4 | highlights e gol della partita Serie C 37^ giornata

DIRETTA / Mestre Santarcangelo (risultato finale 0-4) streaming Video e tv - clamoroso a Mestre! : DIRETTA Mestre Santarcangelo info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B, domenica 29 aprile 2018 ore 14.30.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 16:11:00 GMT)

YouTube ha rimosso oltre 8 milioni di Video nell’ultimo trimestre del 2017 : (Immagine: YouTube blog) YouTube compie 13 anni e il regalo lo fa agli utenti in nome della trasparenza, pubblicando il primo rapporto in cui vengono elencati i numeri e i motivi per i quali 8,3 milioni di video sono stati rimossi. Un’operazione trasparenza che Google aveva annunciato lo scorso dicembre e che durante le ultime ore ha ufficializzato, ribadendo le proprie linee guida e fornendo spiegazioni supplementari sulle meccaniche e le ...

Diretta / Fano Mestre (risultato finale 1-0) streaming Video e tv : decisivo il gol di Eklu nel primo tempo! : Diretta Fano-Mestre: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone B in programma domenica 15 aprile 2018.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 18:30:00 GMT)

DIRETTA / Reggiana Mestre (risultato live 0-2) info streaming Video e tv : Sottovia trova il raddoppio! : DIRETTA Reggiana Mestre, info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Al Mapei Stadium si recupera per il girone B, emiliani a caccia del primo posto(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 19:42:00 GMT)

DIRETTA / Mestre Vicenza (risultato live 0-0) streaming Video e tv : Gara equlibrata : DIRETTA Mestre Vicenza: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Duro esame per i berici alla caccia disperata della salvezza(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 16:56:00 GMT)

