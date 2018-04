Vicenza | marito e moglie trovati morti in cucina | da giorni non si avevano loro notizie

Vicenza - marito e moglie trovati morti in casa/ Ultime notizie - giallo a Schio : probabile malore : Vicenza , marito e moglie trovati morti in casa : giallo a Schio . Le Ultime notizie : probabile malore , i carabinieri escludono le ipotesi di una fuga di gas e di una rapina(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 16:58:00 GMT)

Vicenza - marito e moglie ritrovati senza vita in casa : ipotesi omicidio-suicidio : I due erano ex soldati della base Usa a Vicenza . I cadaveri sono stati trovati da un prete che seguiva la coppia.Continua a leggere

Vicenza - marito e moglie ritrovati senza vita in casa : ipotesi omicidio-suicidio : Vicenza, marito e moglie ritrovati senza vita in casa: ipotesi omicidio-suicidio I due erano ex soldati della base Usa a Vicenza. I cadaveri sono stati trovati da un prete che seguiva la coppia.Continua a leggere I due erano ex soldati della base Usa a Vicenza. I cadaveri sono stati trovati da un prete che seguiva […]