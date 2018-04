Vicenza : due anziani trovati morti in casa a Schio : Vicenza, 30 apr. (AdnKronos) – Alle ore 13.30 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Pecori Giraldi a Schio dove hanno rinvenuto due persone anziane prive di vita. L’allarme è stato dato dagli addetti alla consegna dei pasti a domicilio, che da qualche giorno non riuscivano a consegnare il convitto per mancata risposta dei coniugi. La squadra dei pompieri entrati nell’abitazione hanno trovato i due anziani lui di 71 ...

Vicenza A4 - MAXI TAMPONAMENTO FRA 3 TIR : UN MORTO/ Video - code e traffico ko : chiusi due caselli : VICENZA, TAMPONAMENTO tra tre tir in A4, MORTO il conducente dell’ultimo camion: autostrada chiusa, 11 km di coda. Grave incidente questa mattina su una delle autostrade più trafficate(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 13:22:00 GMT)

INCIDENTE STRADALE/ Vicenza - schianto in auto : morta Assunta De Falco - ferite le due sorelle (5 aprile 2018) : INCIDENTE STRADALE: le ultime notizie di oggi, 5 aprile 2018, e gli aggiornamenti. A14, tir si ribalta: camionista sbalzato e travolto dalle auto. Code tra Cattolica e Pesaro nella notte(Pubblicato il Thu, 05 Apr 2018 20:54:00 GMT)

Due giorni di musica e spettacoli a Vicenza per la chiusura di 'Van Gogh. Tra il grano e il cielo' : Tutte le proposte sono curate dall'associazione culturale BABC e gli spettacoli sono gratuiti. Sarà gradita un'offerta libera o l'acquisto dei dischi degli artisti per sostenere la loro attività. In ...

Vicenza : scontro tra auto e furgone - morta una donna - ferite altre due : Vicenza, 4 apr. (AdnKronos) – Poco dopo le ore 6, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Legione Galieno angolo contrà San Domenico per un incidente stradale tra due auto e furgone: una donna decedute e due ferite. La squadra dei pompieri ha messo in sicurezza i veicoli ed estratto la conducente e la passeggera, rimaste incastrate nella Lancia Y subito prese in cura dal personale del suem 118 per essere stabilizzate e portate in ...

“Trovati morti”. Vicenza - erano due ex militari Usa. La città è sotto choc : a fare la scoperta è stato il sacerdote - il quale poi ha fatto una sconvolgente confessione sui due : Nel giorno di Pasquetta una notizia sconvolgente arriva a turbare l’Italia. I corpi senza vita di una coppia di coniugi americani sono stati ritrovati nel pomeriggio intorno alle 15:30, in una abitazione in via Nicoletti a Pozzoleone, nel vicentino. In base alla prima ricostruzione, l’uomo ha ucciso la moglie, forse strangolandola, e poi si è tolto la vita con una coltellata alla gola. La donna, casalinga, aveva 44 anni, il ...

Vicenza - pauroso frontale tra due auto : gravissimi donna e un 21enne : Sono gravissime le condizioni di due automobilisti , un ragazzo di 21 anni alla guida di una Renault Clio e una donna 58enne , rimasti coinvolti nella mattinata di oggi in un pauroso incidente ...

Il Vicenza prende altri due schiaffi È il terzo ko di fila : RENATE , 4-3-3, : Di Gregorio; Anghileri, Di Gennaro, Malgrati, Vannucci; Mattioli , 37' st Fietta, , Pavan, Palma , 37' st Teso, ; Finocchio , 11' st Simonetti, , Gomez, Lunetta , 27' st De Luca, . A ...

Incidenti : Vicenza - sulla A4 un camion si rovescia - due feriti : Vicenza, 22 mar. (AdnKronos) – Dalle 10 circa, i vigili del fuoco stanno operando lungo l’autostrada A4 a Grisignano del Zocco nei pressi della rampa d’immissione in direzione Milano per un autoarticolato rovesciato sulla carreggiata: due i feriti. Il primo soccorso ai due occupanti della cabina del mezzo pesante è stato dato da due vigili del fuoco del comando di Trieste, che per motivi di servizio si stavano recando a ...

Vicenza : truffano anziano sacerdote - due milanesi denunciati dai carabinieri : Vicenza, 16 mar. (AdnKronos) – I carabinieri di Malo hanno deferito alla magistratura due persone (RA 31enne di Milano, e un 36enne di Cologno Monzese – entrambi conosciuti dalle forze dell’ordine) dediti alla commissione di truffe aggravate, in particolare nei confronti di soggetti anziani.L’indagine è scaturita lo scorso febbraio dalla denuncia sporta da un prelato ottantenne di Malo, contattato al telefono da sedicenti ...