Verso Roma-Liverpool | i due sindaci ai tifosi | Godetevi la partita e rispetto fuori

Chievo - l'allenatore Maran Verso l'esonero dopo la sconfitta contro la Roma : Il Chievo va verso l'esonero del tecnico Rolando Maran, dopo la pesante sconfitta ieri per 4-1 con la Roma, che mette i gialloblù in piena lotta salvezza. La società del presidente Campedelli non ha ...

Roma. Trasporti Verso il mare : dal 30 aprile via al piano di potenziamento : Scatta lunedì 30 aprile il piano di potenziamento per le linee del trasporto pubblico dirette verso le spiagge di Ostia. Lunedì

Roma-Liverpool - Verso stop alcol in centro : Celerini nelle piazze e stop alla vendita di alcol nella giornata del 2 maggio , quando a Roma si disputerà la partita di ritorno della semifinale di Champions League con il Liverpool. A chiederlo, ...

Roma-Liverpool - Verso stop alcol in centro : Roma, 27 apr. (AdnKronos) - Celerini nelle piazze e stop alla vendita di alcol nella giornata del 2 maggio, quando a Roma si disputerà la partita di ritorno della semifinale di Champions League con il Liverpool. A chiederlo, dopo gli scontri che si sono verificati all'esterno dello stadio Anfield Ro

Roma - due ultrà indagati per la rissa con i tifosi del Liverpool : un irlandese in coma - Verso la stangata Uefa : L' As Roma si 'vergogna' per il comportamento di una parte dei suoi tifosi. Così il club giallorosso condanna gli incidenti prepartita di Liverpool, una macchia che stride con l' omaggio tributato ...

Carlo Ancelotti sempre più Verso la Nazionale : secondo incontro a Roma con la Figc : Carlo Ancelotti in pole position per la panchina della Nazionale. A Roma c'è stato infatti un secondo incontro tra l'ex tecnico di Milan e Juventus , REal, Bayern, Chelsea, , Roberto Fabbricini e ...

Roma : Potenziato il servizio Verso il mare : Roma – Scatterà lunedì 30 aprile il piano di potenziamento per le linee del trasporto pubblico dirette verso le spiagge di Ostia. Tornerà in servizio la linea bus 07, che collega la stazione Colombo della ferrovia Roma-Lido a Campo Ascolano/Torvaianica. Percorrendo la via Litoranea e transitando nelle vicinanze degli stabilimenti balneari comunali conosciuti come i ‘cancelli’ e di fronte alle spiagge di Castelporziano e ...

Verso Liverpool-Roma - tutte le informazioni per i tifosi giallorossi in trasferta : A Liverpool sono attesi 2.500 tifosi della Roma, la maggior parte dei quali in arrivo dall'Italia, che occuperanno il settore ospiti di uno degli stadi di maggiore fascino al mondo capace di ...

Assaggio d’estate sul litorale romano : grande affluenza Verso le spiagge : E’ una giornata soleggiata, quasi estiva, sul litorale romano, tanto che sono numerose le persone che hanno deciso di passare la giornata in spiaggia: primi tuffi e tintarella a Fiumicino, Ostia, Fregene e Maccarese. Si segnalano code di auto, in uscita dalla Roma-Fiumicino, verso l’ingresso della città portuale e sulla diramazione verso Fregene. Tanti passeggiano sui lungomare e nei porti di Ostia e Fiumicino, e si registra il tutto ...

Roma - la Giunta della sindaca Raggi Verso il “rimpatrio assistito” per i rom non italiani : Rimpatri assistiti per i rom non italiani come misura aggiuntiva del piano di superamento dei campi. La Giunta capitolina guidata da Virginia Raggi nei prossimi giorni approverà una delibera che andrà ad aggiornare il dispositivo presentato nel maggio 2017 e che si pone l’obiettivo di chiudere i “villaggi della solidarietà” de La Barbuta, La Monachina e Camping River. All’agenzia AdnKronos, il delegato alla Sicurezza, Marco Cardilli, spiega che ...

Roma - Nainggolan Verso il Liverpool : 'La Champions il sogno - poi voglio il Mondiale' : "La Champions League è il sogno di ogni ragazzo che gioca a calcio. Io ho lavorato tanto ed è un sogno che ho realizzato". Così Radja Nainggolan intervistato dal sito dell'Uefa a pochi giorni dalla ...

Roma - nessuna tensione Florenzi-Dzeko : tutti uniti Verso il doppio obiettivo Champions : La Roma sta attraversando un momento veramente entusiasmante, nelle ultime ore si è parlato però di un momento di tensione tra Florenzi e Dzeko durante la partita contro il Genoa ma non si può parlare di caso. Il pensiero della squadra giallorossa è rivolto inevitabilmente al doppio confronto di Champions League contro il Liverpool, la squadra di Di Francesco ha tutte le carte in regola per raggiungere la finale. Ed anche in campionato bisogna ...

Verso la Champions League 2018/2019 : pari Milan e Roma - vince la Juventus Video : 2 Con la 32^ giornata in archivio e pensando gia' al turno infrasettimanale, in questo weekend hanno deluso le squadre lottatrici per il quarto posto, riservato alla qualificazione ai gironi della prossima edizione della Uefa Champions League. Alle 15 il #Milan ha giocato in casa contro il Napoli ed ha pareggiato 0-0 in un match piuttosto equilibrato tra le due parti. Gattuso, privo del capitano Leonardo Bonucci a causa della ...

Verso la Champions League 2018/2019 : pari Milan e Roma - vince la Juventus : Con la 32^ giornata in archivio e pensando già al turno infrasettimanale, in questo weekend hanno deluso le squadre lottatrici per il quarto posto, riservato alla qualificazione ai gironi della prossima edizione della Uefa Champions League. Alle 15 il Milan ha giocato in casa contro il Napoli ed ha pareggiato 0-0 in un match piuttosto equilibrato tra le due parti. Gattuso, privo del capitano Leonardo Bonucci (a causa della squalifica per somma ...