Verratti | Marchisio | Lampard e Seedorf a partita addio di Pirlo

calcioweb.eu

(Di lunedì 30 aprile 2018) Sale la febbre per ladial calcio di Andrea. La ‘Notte del Maestro’, in programma lunedì 21 maggio (ore 20.30) allo Stadio Meazza, si arricchisce di altri nomi illustri. Dopo gli annunci delle scorse settimane, l’ex campione di Brescia, Reggina, Inter, Milan, Juventus, New York City e Nazionale, ha reso noto i nomi dei centrocampisti che scenderanno in campo. Oltre ai compagni di Nazionale con i quali alzò al cielo la Coppa del Mondo a Berlino, ci saranno anche: Demetrio Albertini, Massimo Ambrosini, Roberto Baronio, Cristian Brocchi, Alessandro Diamanti, Aimo Diana, Frank, Leonardo, Claudio, Simone Pepe, Manuel Rui Costa, Clarencee Marco. Saranno annunciati la prossima settimana, invece, attaccanti eallenatori che completeranno la parata di stelle che renderannoomaggio al Maestro, nel giorno del suoal ...