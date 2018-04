Veronica Satti La figlia di Bobby Solo si schiera contro Aida! Grande Fratello 2018

Mimma Foti - ex di Bobby Solo e mamma di Veronica Satti : 'Non lo cerchiamo per i soldi' : 'Non capisco, forse qualcuno lo consiglia male. Sta facendo una brutta figura. Provo imbarazzo per lui ma anche per me'. Mimma Foti, ex compagna di Bobby Solo e madre di sua figlia Veronica, ospite a ...

Mimma Foti - ex di Bobby Solo e mamma di Veronica Satti : «Non lo cerchiamo per i soldi. Che imbarazzo» : ROMA - 'Non capisco, forse qualcuno lo consiglia male. Sta facendo una brutta figura. Provo imbarazzo per lui ma anche per me'. Mimma Foti , ex compagna di Bobby Solo e madre di sua figlia Veronica , ...

Grande Fratello 15 - Veronica Satti e Bobby Solo - Barbara D'Urso : "C'è uno spiraglio..." : Durante la puntata odierna di Domenica Live, il programma condotto da Barbara D'Urso e in onda su Canale 5, è intervenuta nuovamente Mimma Foti, la madre di Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo che, al momento, si trova all'interno della casa del Grande Fratello 15.Mimma Foti ha commentato la reazione avuta da sua figlia dopo aver scoperto le recenti dichiarazioni del padre e ha commentato anche le nuove dichiarazioni del cantante ...

Bobby Solo contro Veronica Satti/ “Mai cercato in 15 anni” - Malgioglio : “ma che padre sei?” (Domenica Live) : Bobby Solo contro Veronica Satti e Cristiano Malgioglio: il cantante torna a parlare dopo la passata puntata del Grande Fratello usando parole di fuoco: il caso a Domenica Live.(Pubblicato il Sun, 29 Apr 2018 15:20:00 GMT)

Grande Fratello 2018/ Tutti contro Danilo - Veronica Satti furiosa : "Qua se non urli non hai carattere!" : Grande Fratello 2018, ancora tensioni nella Casa. Tutti contro Danilo Aquino e Veronica Satti sbotta: "Avete in bocca solo la parola falso, vero, forte debole: ma che gioco è?"(Pubblicato il Sat, 28 Apr 2018 05:05:00 GMT)

Bobby Solo attacca sua figlia Veronica Satti e il Grande Fratello : 'Usano il mio nome solo per fare ascolti' : Non è più diritto di cronaca e questo non mi piace. Confermo quello che ho già detto: in 15 anni non sono mai stato contattato, né cercato se non da avvocati, carabinieri e cause penali'. Continuando ...

Grande Fratello - Bobby Solo spietato : la figlia Veronica Satti piange in diretta e lui la umilia : La figlia Veronica Satti piange disperata nella casa del Grande Fratello e suo padre, Bobby Solo , replica freddo, durissimo, su Spy. La rottura famigliare tra i due è nota, sollevata in tv da varie ...

Aida Nizar vuole far litigare Veronica Satti e Patrizia Bonetti? : GF 15: Aida Nizar cerca di mettere zizzania tra Veronica e Patrizia? Come tutti sapranno ieri sera è arrivata nella casa più spiata dagli italiani il ciclone iberico Aida Nizar. E la donna già prima di varcare la famosa porta rossa ha immediatamente avuto un ferrato botta e risposta con l’opinionista Cristiano Malgioglio. Il motivo? Quest’ultimo l’ha criticata pesantemente, asserendo che abbia dei comportamenti fin troppo sopra ...

Veronica Satti/ Bobby Solo le dice no - Luca Giurato rilancia : "Qualcosa di grave tra loro"(Grande Fratello 15) : Veronica Satti, viene già considerato il jolly della casa più famosa della televisione. Nella classifica delle preferenze però al momento fa fatica. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 10:45:00 GMT)

Grande Fratello - il dramma di Veronica. In piena diretta - mentre si respira un clima di festa - la Satti scoppia in un pianto disperato. La figlia di Bobby Solo non regge e si lascia andare. Uno spettacolo tremendo… Pubblico sbigottito : Se avete visto la seconda puntata del Grande Fratello, sapete già tutto. Se non l’avete già vista, vi raccontiamo tutto noi. Cosa è successo? Dunque. Barbara D’Urso ha mostrato a Veronica Satti un video con le dichiarazioni di suo padre Bobby Solo. Quel video l’ha fatta piangere. Già perché Bobby Solo reputa “ridicola” la possibilità di un ricongiungimento. Forse Veronica non si aspettava che suo padre avrebbe reagito così, per questo è ...

Veronica Satti / Un altro no dal padre Bobby Solo - lei non si arrende : il web la critica (Grande Fratello 15) : Veronica Satti, viene già considerato il jolly della casa più famosa della televisione. Nella classifica delle preferenze però al momento fa fatica. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 24 Apr 2018 01:25:00 GMT)

Gf - Veronica Satti in lacrime per le dure parole di Bobby Solo : Veronica Satti ha più volte ribadito, da quando è entrata al Gf Nip, di voler parlare con suo padre Bobby Solo, "so che mi starà guardando e io lo aspetto qui, mi verrà a trovare".Ma dopo 15 anni d silenzi, battaglie in tribunale, il grande cantante ha deciso di rispondere una volta per tutte alla figlia che ha rifiutato. Intervistato dal settimanale Spy, quindi, Bobby Solo ha dichiarato: "Io ho raggiunto la popolarità cantando 'Una lacrima sul ...

Veronica Satti in lacrime risponde a Bobby Solo al Grande Fratello 15 : Grande Fratello: Veronica Satti scopre le parole di Bobby Solo su di lei Barbara d’Urso ha chiamato Veronica Satti nella Mistery Room del Grande Fratello per rivelarle cosa aveva detto Bobby Solo questa settimana su di lei. La conduttrice di Pomeriggio 5 ha messo in guardia la giovane concorrente annunciando che molto probabilmente quello che il cantante aveva dichiarato non erano esattamente le cose che voleva sentire. Solo aveva infatti ...

MIMMA FOTI MAMMA DI Veronica Satti AL GRANDE FRATELLO/ “Tuo padre Bobby Solo? Pensa a te!" : MIMMA FOTI MAMMA di VERONICA SATTI a Domenica Live risponde alle dichiarazioni di Bobby Solo sulla figlia, ora nella casa del GRANDE FRATELLO 15 (Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 23:38:00 GMT)