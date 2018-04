Venticinque anni fa il World Wide Web diventava libero

Myst celebra il suo Venticinquesimo anniversario con una Collector's che comprende i 7 capitoli della serie : Per festeggiare il venticinquesimo anniversario di Myst, gli sviluppatori Cyan World hanno lanciato una campagna Kickstarter per finanziare il progetto di una speciale edizione da collezione che celebra la serie, che comprende i 7 videogiochi che sono usciti nel corso degli anni.L'obiettivo iniziale della raccolta fondi, fissato a 175 mila dollari, è stato letteralmente bruciato in sole 8 ore andando a testimoniare come l'attaccamento dei fan a ...