Venice Food & Wine Festival | l’esperienza gastronomica dell’anno

gqitalia

: RT @ermesgirotto: seppie in umido con polenta .... buone #jesolo #venice #italy #love #selfie #photo #photography #travel #food #wine #fun… - RistoriAmo : RT @ermesgirotto: seppie in umido con polenta .... buone #jesolo #venice #italy #love #selfie #photo #photography #travel #food #wine #fun… - swagstoreitaly : RT @ermesgirotto: seppie in umido con polenta .... buone #jesolo #venice #italy #love #selfie #photo #photography #travel #food #wine #fun… - Magicasarreda : RT @ermesgirotto: seppie in umido con polenta .... buone #jesolo #venice #italy #love #selfie #photo #photography #travel #food #wine #fun… -

(Di lunedì 30 aprile 2018) Una tre giorni di alta cucina in una cornice tra le più belle al mondo. È in arrivo a Venezia il2018, l’attesissima kermesse culinaria in programma dal 3 al 6 maggio presso il cinque stelle JW MarriottResort; Spa dell’Isola delle Rose, la più giovane della laguna veneziana, organizzata in collaborazione con Hunter Lewis, Editor-in-Chief di. Ad alternarsi chef stellati italiani e internazionali, esperti di vino e tanti talenti provenienti dal mondo degli spirits: un weekend dedicato a tutti gli amanti del buon cibo e del buon bere da vivere a contatto diretto con i protagonisti. Tra questi: lo chef Giancarlo Perbellini, 2 stelle Michelin di Casa Perbellini; il resident chef Federico Belluco, 1 stella Michelin del Dopolavoro Dining Room; chef Scott Conant, ristoratore e scrittore, vincitore del Premio James Beard e del 2004 ...