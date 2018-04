Vedremo titoli JRPG durante l' E3 Microsoft?

eurogamer

(Di lunedì 30 aprile 2018) Xbox e Giappone sono due parole che non sono mai andate molto d'accordo, anche se in passato Xbox e Xbox 360 hanno avuto moltivalidi sembra che non siano andati troppo a genio ai giocatori Xbox, che hanno preferito guardare verso altri. Phil Spencer però sembra non aver perso le speranze e nel rispondere ad un fan su Twitter ha affermato chel'E3verranno mostrati:"Per ora si, le cose possono cambiare ma così come lo scorso anno ho voluto supportare i nostri publisher giapponesi sul nostro palco stiamo lavorando per fare lo stesso anche quest'anno. E' importante per noi."Read more…