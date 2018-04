Vasco Rossi e i suoi “scolleghi” | da Morandi a Dalla a Zucchero e De André | le

Vasco Rossi sul Festival di Sanremo di Claudio Baglioni : “Il massimo dell’autocelebrazione con le sue canzonette” : Ha decisamente le idee molto chiare Vasco Rossi sul Festival di Sanremo di Claudio Baglioni, che ha visto solo in parte ma di cui si è fatto un'impressione molto nitida. Mentre si prepara a tornare sul palcoscenico dei principali stadi italiani col nuovo tour VascoNonStop Live, il rocker di Zocca dispensa anticipazioni sulla scaletta ma anche opinioni personali, come quelle contenute nell'intervista a Vanity Fair che questa settimana gli ha ...

La scaletta di Vasco Rossi per il tour 2018 anticipata dal rocker : "Un sacco di canzoni restano fuori" : A un mese dalla data zero del VascoNonStop Live, le prime anticipazioni sulla scaletta di Vasco Rossi per il tour 2018 sono arrivate dallo stesso rocker di Zocca in un'intervista a Vanity Fair, che gli dedica la copertina di questa settimana e un servizio corredato dalle foto di Charlie Gray. Parlando con Enrica Brocardo, Vasco Rossi ha anticipato qualche dettaglio sulla scaletta che metterà in scena negli stadi col nuovo tour in partenza ...

Vasco Rossi : "La beneficenza si fa stando zitti" : Vasco Rossi , il rocker italiano per eccellenza, si racconta a Vanity Fair, in edicola da domani, 25 aprile. Tanti i temi toccati dal Blasco, tra i quali la beneficenza e i social network. E lui, che ...

Vasco Rossi : «E sono ancora qua» : L’articolo completo è pubblicato sul numero 17 di «Vanity Fair», in edicola fino all’1 maggio 2018. Il quartier generale di Vasco Rossi è una palazzina di due piani che affaccia sulla via Emilia, a Bologna. Sotto c’è lo studio di registrazione, a pianoterra quello che una volta era il bar del Blasco e che adesso ospita, tra le altre cose, una ristretta selezione di omaggi personalizzati, tutti regali dei suoi fan: plastici degli ...

Le prove di Vasco Rossi anticipano la scaletta del nuovo tour VascoNonStop Live 2018? (Video) : Tempo di ultime prove di Vasco Rossi nel suo studio di Los Angeles insieme alla superband che lo accompagnerà nel nuovo tour negli stadi: le immagini mostrate dallo stesso rocker sui social sembrano anticipare qualcosa della scaletta del VascoNonStop Live 2018, lo spettacolo con cui tornerà in scena dopo il trionfo di Modena Park per portare i suoi classici nei maggiori stadi italiani. Le ultime prove in studio col direttore artistico Vince ...

Vasco Rossi in arrivo a Rimini presenta Beatrice Antolini - new entry nella band del VascoNonStop Live (video) : Quando manca ormai poco più di un mese dalla data zero in programma a Lignano Sabbiadoro, Vasco Rossi si prepara ad approdare a Rimini per le prove del suo VascoNonStop Live, al via ufficialmente col concerto del primo giugno allo stadio Olimpico di Torino. Con uno dei suoi "clippini" su Facebook, il Blasco ha voluto annunciare l'arrivo in Romagna per le prove del nuovo spettacolo negli stadi, che sarà una sorta di prosieguo del LiveKom con ...