Var e Russia 2018 | ufficiale | anche Orsato nella lista per il Mondiale

Russia 2018 - i replay del Var verranno proiettati sui megaschermi degli stadi : ROMA - Grande novità per quanto concerne il Var nel Mondiale che è ormai alle porte. La Fifa ha deciso che le immagini con cui l'arbitro giudicherà gli episodi più controversi saranno a disposizione ...

Busacca in Russia la Var è benvenuta : Il primo mondiale di calcio con la Var 'sarà un gran Mondiale' anche se 'non ricordo già in Brasile gravi errori'. Lo ha affermato Massimo Busacca, responsabile del dipartimento arbitrale Fifa, a ...

Trump : 'Russia preparati - in Siria stanno per arriVare i missili' - Mosca : 'Li spari ai terroristi' : "La Russia promette di abbattere tutti i missili sparati alla Siria. Russia preparati, perché arriveranno, belli, nuovi e intelligenti! Non dovreste essere partner di un animale che uccide con il gas, ...

Infantino - Var pronta per il mondiale in Russia : “Var pronta per il mondiale in Russia, gli arbitri si stanno preparando, la sia sta implementando nelle più importanti competizioni. Con la Var è tutto più trasparente, si aiutano gli arbitri non ad eliminare gli errori ma a correggerli e le statistiche sono molto buone. Nulla è perfetto, le persone non sono perfette”. Sono le parole del presidente della Fifa, Gianni Infantino, a margine dell’assemblea dei club europei (Eca) in ...

Var ai Mondiali 2018/ In Russia la ''moviola in campo'' - ma in Champions ed Europa League solo disastri : Var ai Mondiali 2018, in Russia la ''moviola in campo'', ma in Champions ed Europa League quanti disastri. Il calcio cambia e si chiede più attenzione anche da parte degli arbitri.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 00:39:00 GMT)

Mondiali - la Fifa conferma : Russia 2018 con il Var : 'Nel 2018 non è possibile che tutto il mondo possa sapere in un minuto che l'arbitro ha commesso un errore e il diretto interessato no perché noi glielo abbiamo impedito', ha aggiunto Infantino. La ...

