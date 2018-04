huffingtonpost

: Valige e bagagli a mano. Morbida o rigida? Quali scegliere - HuffPostItalia : Valige e bagagli a mano. Morbida o rigida? Quali scegliere -

(Di lunedì 30 aprile 2018) La valigia per il fine settimana è migliore se? Colorata o in tinta unita? Ecco la selezione dei dieci miglioriÈ una delle domande più frequenti che ci poniamo appena prima di salire a bordo del nostro volo: andrà bene il nostroo ao ci saranno problemi all'imbarco? Per rispondere a questa domanda e soprattutto per aiutare chi ha il terrore di vedersi messo in stiva all'ultimo minuto il proprio preziosoo non più considerato a, Skyscanner ha stilato una preziosa serie di consigli che possono aiutare chi ha particolari timori. Intanto per evitare che il nostroo avenga imbarcato, il primo consiglio è quello di controllare prima le dimensioni ammesse. Poi soprattutto con le compagnie low- cost servono alcuni stratagemmi. Intanto armarsi di santa pazienza e fare un po' di fila: ...